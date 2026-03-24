В Николаеве открывается McDonald's: Виталий Ким назвал точную дату

В Николаеве готовятся снова открыть ресторан McDonald's, который не работал с 2022 года. Запуск могут провести уже позже.

Когда McDonald's откроется в Николаеве?

Сейчас идут последние подготовительные работы перед открытием заведения, как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет "Экономическая правда".

По его словам, ресторан McDonald's заработает в конце марта. К слову, еще 18 февраля он вспоминал о переговорах с представителями компании и тогда отмечал, что получил заверения относительно быстрого возвращения заведения:

Имел разговор с руководством McDonald's – меня заверили, что ресторан в Николаеве откроют в ближайшее время,

– рассказал Ким.

В то же время в самой компании ранее были более осторожными в оценках. Там объясняли, что решение зависит не только от внутренних планов, но и от внешних обстоятельств. Конкретные даты тогда не называли.

В сети также напоминают, что об открытии сообщают уже в день запуска – через официальный сайт и соцсети.

Как выросло количество клиентов и ресторанов McDonald's в Украине?

ПИИ "МакДональдс Юкрейн Лтд." инвестировал в сеть 4,84 миллиарда гривен в 2022 – 2025 годах, пишет "Интерфакс-Украина".

В 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила пять существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области – в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.

Количество клиентов за 2025 год выросло на 17%. Уровень удовлетворенности клиентов сети в 2025 году вырос до 98,3% по сравнению с 96,7% в 2024 году.

Отдельным направлением развития стала цифровизация сервисов:

В течение года компания совершенствовала мобильное приложение и продолжила внедрять терминалы самообслуживания во всех заведениях.

Сейчас 85% заказов в зале ресторанов оформляются через терминалы самообслуживания.

Новая функция "Мобильный заказ" за первые два месяца работы обеспечила более 100 тысяч заказов.

В 2026 году McDonald's планирует и дальше расширять сеть и укреплять присутствие в регионах Украины. В начале этого года компания открыла уже два новых ресторана – в Ирпене и Киеве.

