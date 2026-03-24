В Николаеве открывается McDonald's: Виталий Ким назвал точную дату
- McDonald's в Николаеве планируют открыть уже позже после завершения подготовительных работ.
- В 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов в Украине, в частности впервые в Закарпатской области, а количество клиентов выросло на 17%.
В Николаеве готовятся снова открыть ресторан McDonald's, который не работал с 2022 года. Запуск могут провести уже позже.
Когда McDonald's откроется в Николаеве?
Сейчас идут последние подготовительные работы перед открытием заведения, как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет "Экономическая правда".
По его словам, ресторан McDonald's заработает в конце марта. К слову, еще 18 февраля он вспоминал о переговорах с представителями компании и тогда отмечал, что получил заверения относительно быстрого возвращения заведения:
Имел разговор с руководством McDonald's – меня заверили, что ресторан в Николаеве откроют в ближайшее время,
– рассказал Ким.
В то же время в самой компании ранее были более осторожными в оценках. Там объясняли, что решение зависит не только от внутренних планов, но и от внешних обстоятельств. Конкретные даты тогда не называли.
В сети также напоминают, что об открытии сообщают уже в день запуска – через официальный сайт и соцсети.
Как выросло количество клиентов и ресторанов McDonald's в Украине?
ПИИ "МакДональдс Юкрейн Лтд." инвестировал в сеть 4,84 миллиарда гривен в 2022 – 2025 годах, пишет "Интерфакс-Украина".
В 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила пять существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области – в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.
Количество клиентов за 2025 год выросло на 17%. Уровень удовлетворенности клиентов сети в 2025 году вырос до 98,3% по сравнению с 96,7% в 2024 году.
Отдельным направлением развития стала цифровизация сервисов:
- В течение года компания совершенствовала мобильное приложение и продолжила внедрять терминалы самообслуживания во всех заведениях.
- Сейчас 85% заказов в зале ресторанов оформляются через терминалы самообслуживания.
- Новая функция "Мобильный заказ" за первые два месяца работы обеспечила более 100 тысяч заказов.
В 2026 году McDonald's планирует и дальше расширять сеть и укреплять присутствие в регионах Украины. В начале этого года компания открыла уже два новых ресторана – в Ирпене и Киеве.
В 2026 году появится новый McDonald's в Буковеле, строительство которого начали 20 ноября 2025 года. Проект реализует ООО "Буковель", что управляет строительством и контролирует процесс от создания бренда до инфраструктурных решений, с целью привлечения туристов к курорту.
В прошлом году McDonald's запустил сервис "Мобильный заказ" через мобильное приложение в 8 областях Украины. Клиенты могут выбрать ресторан, оформить и оплатить заказ онлайн, выбрав способ получения.