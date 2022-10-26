Mercedes-Benz уходит из России: кто новый владелец завода

Mercedes-Benz продал свой завод в Подмосковье и имущество дилеру марки ДК "Автодом" и покидает рынок России. Об этом сообщают российские СМИ.

Mercedes-Benz уходит из России

Mercedes стал третьим крупным производителем ушедших из России легковых автомобилей. Концерн оценивал свои российские активы в 2021 году в 2 миллиарда евро. На заводе предположительно начнется выпуск китайских автомобилей.

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Кто еще ушел из России

Рынок России уже покинули Renault и Nissan.

Также в стране закрылся завод Toyota.

Присутствие Mercedes на российском рынке

, что поставки автомобилей дороже 50 тысяч евро из ЕС, а также любые машины из США в Россию запрещены санкциями. Также другие ограничения фактически делают невозможным стабильные поставки комплектующих в агрессорку России.

В отчетности за первое полугодие Mercedes сообщал о рисках экспроприации российских активов. Следовательно, деятельность в России была пересмотрена в соответствии с санкционными ограничениями. Расходы от них оценивались в 709 миллионов евро, из которых 658 миллионов евро приходилось на сегмент легковых автомобилей.

За девять месяцев 2022 года продажи машин сократились на 73% до 9,1 тысячи штук против 11% по результатам 2021 года.

Завод Mercedes-Benz мощностью 25 тысяч машин в год запустился в подмосковном Есипове относительно недавно, только в 2019 году. Инвестиции в проект составили около 307 миллионов евро (19 миллиардов рублей).