В Минразвития изменили правила международных автобусных рейсов: что нужно знать перевозчикам

Министерство развития обновило правила для международных перевозок. В частности обещают, что изменения будут доступными и понятными для бизнесов, с акцентом на стандарты ЕС.

Что известно о новых правилах международных автобусных перевозок?

О том, что изменили для перевозчиков и бизнеса, говорится в сообщении Алексея Кулебы.

Смотрите также Подделки Jack Daniel's и фальшивые акцизы: БЭБ накрыло гигантский алкогольный бизнес

Министр развития общин и территорий заявил об очередных обновлениях в сфере перевозок. Изменения связаны с системным реформированием по запуску онлайн-кабинетов перевозчика и цифровизации услуг по международным перевозкам.

По словам министра, результатом уже является открытие и продление более 400 маршрутов.

Обновляем сам порядок – чтобы сделать правила понятными для бизнеса теперь и приближенными к стандартам ЕС,

– пояснил Кулеба.

В частности чиновник добавил, что основная цель инициативы развить прозрачные правила для бизнеса и обеспечить больше международных рейсов для пассажиров.

Изменения:

30 календарных дней на открытие, изменение, продление или закрытие международного маршрута – четкий срок рассмотрения заявки через онлайн-кабинет перевозчика;

принятие окончательного решения в течение 10 календарных дней (после согласования с иностранной стороной";

выдача разрешения после окончательного принятия решения – в течение 5 рабочих дней;

перевозчики осуществляют до 20 дней на исправление документов через онлайн-кабинет;

сроки согласования маршрутов с другими странами – до 6 месяцев с сопредельными государствами и до 12 месяцев с другими;

перевозчик должен выполнять не менее 30% рейсов за 12 месяцев – контроль за выполнением маршрутов;

на запуск маршрута теперь будут предоставлять до 90 дней с момента получения решения.

То есть большинство изменений затронут сроки "ожиданий", рассмотрения и согласования маршрутов для перевозчиков.

Что нужно знать о теневых автобусных перевозках?

Как отмечал основатель KLR Bus, эксперт в области транспорта, Андрей Хоркавый в блоге РБК-Украина, украинцы часто пользуются сервисами нелегальных перевозчиков. И здесь акцент не только на то, что люди ставят под риск свою безопасность. Эксперт отмечает, что в Украине довольно развит теневой сегмент международных автобусных перевозок.

Нелегальные перевозчики работают без лицензий, страхования и надлежащего технического контроля. Выбирая таких операторов, пассажиры рискуют не только кошельком, но и собственной безопасностью,

– добавил эксперт.

В частности, по разным оценкам специалистов, в тени может находиться около трети всех пассажирских перевозок за границу.

Чтобы исправить ситуацию, Хоркавый советует позаимствовать опыт ЕС. Там регулирование осуществляют комплексно. От разрешений для перевозчика до технического состояния транспорта.

Что нужно знать о покупке билетов?

Купить билеты на рейс и запланировать поездку можно пользоваться официальными онлайн-сервисами от перевозчиков. В то же время в приложении Uklon появился новый сервис – Uklon Travel.

Поэтому, после обновления в приложении такси теперь можно приобрести билеты на международные маршруты или рейсы по Украине.