Американский миллиардер покупает активы российского нефтяного гиганта: что известно о сделке

Международные активы российского нефтяного гиганта "Лукойл", которые ранее оценивались в 22 миллиарда долларов, могут перейти к консорциуму во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли. Покупатели готовят необычную схему расчета.

Кто хочет приобрести международные активы российского "Лукойла"

В консорциум, претендующий на зарубежный бизнес "Лукойла", вошли инвесторы из США и Объединенных Арабских Эмиратов. Его возглавляет американский миллиардер Тодд Боэли – бизнесмен, владеющий долями в спортивных командах Los Angeles Dodgers и Los Angeles Lakers, пишет Reuters.

Также заявку поддерживают:

International Holding Company (IHC) из ОАЭ;

Al Hail Holding;

сирийско-катарские братья Аль-Хаят;

американская Международная корпорация по финансированию развития (DFC).

По данным источников Reuters, консорциум уже продвинулся в переговорах и может завершить сделку в течение нескольких недель.

Как покупатели планируют расплатиться за активы

Сделка может состояться без традиционного денежного платежа. Вместо этого консорциум планирует обменять международные активы "Лукойла" на замороженные ценные бумаги российской компании, принадлежащие западным инвесторам.

По информации источников, банк от имени покупателей уже приобрел у западных инвестиционных фондов ценные бумаги "Лукойла" на миллиарды долларов. Среди их предыдущих владельцев была американская инвестиционная компания Capital Group.

Механизм сделки предусматривает, что:

Замороженные ценные бумаги будут обменены на зарубежные активы российского нефтяного гиганта; Акции не будут передаваться непосредственно "Лукойлу"; Их планируют разместить на эскроу-счете – специальном счете, где активы хранятся до выполнения определенных условий сделки.

Именно последний пункт мог помочь консорциуму продвинуться дальше, чем предыдущим претендентам.

Почему активы "Лукойла" выставили на продажу

Процесс продажи международного бизнеса российской компании начался после того, как в октябре 2025 года США ввели " санкции против "Лукойла" ".

Зарубежный портфель компании охватывает различные направления нефтяного бизнеса в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В частности , речь идет о:

нефтяные месторождения;

нефтеперерабатывающие заводы;

сети автозаправочных станций.

Что еще претендовало на зарубежный бизнес российской компании

Интерес к активам "Лукойла" проявляли более десяти компаний. В частности, заявки подавали:

американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron;

инвестиционная группа Carlyle;

американский банк Xtellus Partners;

бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр.

Однако не все претенденты смогли продвинуться в переговорах. В декабре 2025 года Министерство финансов США отклонило предложение группы с участием Xtellus Partners.

В октябре 2026 года из гонки также вышла Carlyle. После этого консорциум во главе с Боэли стал основным претендентом на международные активы российской компании.