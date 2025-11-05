Лидеры Samsung, Hyundaи и Nvidia оплатили обед всем посетителям ресторана в Сеуле
- Лидеры Samsung, Hyundaи и Nvidia оплатили обед всем посетителям ресторана в Сеуле, угостив жареной курицей и пивом.
- Дженсен Хуанг, Ли Дже Йон и Чон Эй Сон посетили ресторан Kkanbu Chicken и оплатили счет за всех в зале, их совокупное состояние составляет 195 миллиардов долларов.
Трое лидеров мировых гигантов угостили всех жареной курицей и пивом в сетевом ресторане Сеула в Южной Корее. Совокупное состояние мужчин составляет 195 миллиардов долларов.
Что известно о случае с руководителями Samsung, Hyundaи и Nvidia в Сеуле?
Трое миллиардеров удивили посетителей, когда зашли в популярный ресторан жареной курицы и оплатили счета за всех, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Смотрите также Умер самый богатый человек Великобритании: что известно о миллиардере
Дженсен Хуанг, генеральный директор гиганта в сфере ИИ Nvidia, посетил заведение вместе с лидерами двух южнокорейских мировых технологических титанов: главой Samsung Electronics Ли Дже Ёном и исполнительным директором Hyundai Motor Group Чон Эй Соном.
В известном ресторане сети Kkanbu Chicken они ели сырные шарики, сырные палочки, жареную курицу, пили корейское пиво Terra и местный соджу. Миллиардеры появились без предупреждения, а затем оплатили счет за всех в зале.
На видео из местных новостей видно, как трое мужчин, чье совокупное состояние составляет 195 миллиардов долларов, соединяют руки, чтобы сделать бокал пива, – жест, который в Южной Корее укрепляет дружбу,
– пишут в издании.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг произносит тост / Yonhap/Reuters
Последние новости Samsung, Hyundaи и Nvidia
В сентябре федеральные агенты США арестовали работников Hyundai Motors, большинство из которых – граждане Южной Кореи. Инцидент с рейдом не повредил отношениям с Южной Кореей, но корейское правительство планирует вернуть около 300 корейцев на родину.
Samsung разрабатывает AI-модем для Starlink, что позволит устройствам подключаться к спутникам без базовых станций. Модем с нейронным процессором повысит стабильность связи со спутниками и может повлиять на развитие 6G сетей.
Microsoft получила разрешение на экспорт чипов Nvidia чипов Nvidia в ОАЭ, что будет способствовать развитию искусственного интеллекта в стране. Компания планирует инвестировать 15,2 миллиардов долларов в ОАЭ до 2029 года, в частности в облачную инфраструктуру и подготовку специалистов.