Лідери Samsung, Hyundaі та Nvidia оплатили обід всім відвідувачам ресторану в Сеулі

Троє лідерів світових гігантів пригостили всіх смаженою куркою та пивом у мережевому ресторані Сеулу в Південній Кореї. Сукупні статки чоловіків становлять 195 мільярдів доларів.

Що відомо про випадок з керівниками Samsung, Hyundaі та Nvidia в Сеулі?

Троє мільярдерів здивували відвідувачів, коли зайшли до популярного ресторану смаженої курки та оплатили рахунки за всіх, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дженсен Хуанг, генеральний директор гіганта у сфері ШІ Nvidia, відвідав заклад разом з лідерами двох південнокорейських світових технологічних титанів: головою Samsung Electronics Лі Дже Йоном та виконавчим директором Hyundai Motor Group Чон Ей Соном.

У відомому ресторані мережі Kkanbu Chicken вони їли сирні кульки, сирні палички, смажену курку, пили корейське пиво Terra та місцевий соджу. Мільярдери з’явилися без попередження, а потім оплатили рахунок за всіх у залі.

На відео з місцевих новин видно, як троє чоловіків, чиї сукупні статки становлять 195 мільярдів доларів, з'єднують руки, щоб зробити келих пива, – жест, який у Південній Кореї зміцнює дружбу,

– пишуть у виданні.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг виголошує тост / Yonhap/Reuters

