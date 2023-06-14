Накивали пятками: Россия теряет своих миллионеров

По данным исследования из России в прошлом году уехали 8 500 долларовых миллионеров. В этом году прогнозируется, что поток миллионеров на выезд из страны снова вырастет.

Из каких стран миллионеры убегают чаще всего

Исследование Private Wealth Migration Report 2023 британской консалтинговой компании Henley & Partners, специализирующейся на услугах миграции капитала, показало, что в рейтинге эмиграции миллионеров первое место занимает Китай.

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В 2022 году из страны выехало 10 800 богатых граждан. А в этом году ожидается, что отток будет еще больше – 13 500 миллионеров.

Вишенкой на торте становится Россия. Она в 2022 году потеряла 8 500 миллионеров, выехавших за пределы страны-агрессорки. В 2023 году прогнозируют, что это число уменьшит до 3 000 человек.

Следующей в рейтинге идет Индия. За этот год число выехавших богатых людей составляет 7 500 человек, а в 2023 году – 6 500. Однако такой отток не вызывает беспокойства из-за того, что количество новых миллионеров в Индии растет еще быстрее, чем количество богатых эмигрантов.

что в страны, из которых чаще всего выезжают миллионеры, входит только одна страна Запада. И это Великобритания. Цифры говорят, что в 2022 году выехало 1 600 человек, а в 2023 году – 3 200 человек.

Такую ситуацию авторы исследования объясняют выходом страны из Евросоюза, а именно Brexit. После этого состоятельным людям стало труднее передвигаться между Великобританией и странами Евросоюза.

А вот наиболее привлекательными для миллионеров становятся такие страны как Австралия, ОАЭ и Сингапур.

Самые состоятельные люди мира

Как пишут в Bloomberg, состояние миллиардера Ларри Эллисон выросло на 6 миллиардов долларов до 130 миллиардов. Это больше даже как у легендарного инвестора Уоррена Баффета и основателя Meta (в прошлом Facebook) Марка Цукерберга.

Состояние вышеупомянутых лиц: