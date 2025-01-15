Минимальные взносы – минимальная пенсия: ФОПы рискуют остаться с самыми низкими выплатами

Предприниматели в Украине, которые платят лишь минимальные взносы в Пенсионный фонд, рискуют получить минимальную пенсию после выхода на заслуженный отдых.

Какую пенсию могут получать ФЛП

Физические лица-предприниматели (ФЛП) могут претендовать на пенсию на общих основаниях по достижении 60, 63 или 65 лет в зависимости от имеющегося страхового стажа. Подробнее о размере пенсии для ФЛП, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Закрыли ФЛП в 2024-м, но система показывает 2025-й: как действовать и платить ли налог

Важно. Размер их будущей пенсии зависит непосредственно от того, сколько они платят в виде Единого социального взноса (ЕСВ).

Если ФЛП не платит ЕСВ или делает это минимальными платежами, это негативно влияет на:

Страховой стаж, который засчитывается только при условии уплаты ЕСВ.

Размер пенсионных выплат, ведь минимальный взнос обеспечивает только базовый коэффициент зарплаты, что учитывается при расчете пенсии.

Как повысить размер пенсии

Из-за этого многие предприниматели после завершения активной деятельности потом могут рассчитывать на минимальную пенсию.

Чтобы избежать таких ситуаций, эксперты рекомендуют предпринимателям учитывать необходимость не только накопления стажа, но и регулярной уплаты взносов в большем размере, чем минимальный.

Это напрямую влияет на уровень материального обеспечения в старости. Для тех, кто уже получает пенсию, государство предусматривает доплаты.

Например, в январе 2025 года гражданам в возрасте от 80 лет будет начислено дополнительно 570 гривен при условии, что их ежемесячная пенсия не превышает 10 340 гривен.