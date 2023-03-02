Женщина, которая создала ChatGPT: что известно о Мире Мурате

В мире технологий не так часто появляются личности, меняющие игру. Мера Мурати – одна из них. Она – таинственная женщина, стоящая за ChatGPT – наиболее известной системой искусственного интеллекта для генерации текстов.

35-летняя албанка Мира Мурати уже стала одной из самых влиятельных в мире технологий. Она инженерка, которая может изменить способ, которым люди воспринимают и используют искусственный интеллект в будущем.

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Чем Мурати занималась до ChatGPT

Ее карьерный путь и любовь к искусственному интеллекту началась еще в 2013 году с работы в компании Tesla, которую основал миллиардер Илон Маск. Тогда молодая инженерша руководила разработкой электрокара Model X.

Именно это и направило ее мнение в сторону развития технологий на базе ИИ. Ведь в то время компания Tesla выпускала первые версии Autopilot – программное обеспечение для помощи водителю с поддержкой искусственного интеллекта.

В 2016 году Мурати перешла в стартап Leap Motion на должность вице-президента по продуктам и разработкам. Она работала над программой дополненной реальности, которая должна была заменить классические клавиатуры. Однако поняла, что люди еще не готовы к такой технологии.

Какая цель в ChatGPT

А вот в компанию OpenAI, которая и дала миру нашумевший ChatGPT, Мурати пришла в 2018 году. Именно она руководила разработкой и внедрением:

нейросети Dall-E (ИИ создает картинки по описанию);

(ИИ создает картинки по описанию); умного чат-бота ChatGPT.

Мурати убеждена, что благодаря этому прогрессу в развитии технологий можно решить самые большие проблемы человечества.

Интересно, что ChatGPT представили массовому рынку еще до окончательного завершения проекта. Сейчас он все еще работает в тестовом режиме. Однако Мурат считает это правильным своим решением, ведь такие продукты нужно тестировать, чтобы они стали идеальными. И только настоящий отзыв таких пользователей, как мы, даст компании понять, правильно ли они все делают.

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