McDonald's запустил сервис мобильных заказов в Украине

Сеть ресторанов McDonald's официально запустила сервис заказов через мобильное приложение.

Где доступна услуга "Мобильный заказ"?

Об этом сообщила пресс-служба компании сегодня, 28 октября, передает 24 Канал. В частности, в сообщении компании говорится, что компания начала тестирование нового сервиса "Мобильный заказ" из столицы. Поэтому, попробовать новую услугу с сегодняшнего дня могут только киевляне.

Сервис "Мобильный заказ" позволяет клиентам оформлять и оплачивать блюда через официальное приложение, а затем забирать их в ресторане после готовности.

В частности, согласно сообщению компании, во время тестового этапа сервис работает в четырех столичных ресторанах:

на улицах Евгения Сверстюка, Софийской, Гришко, и проспекте Правды.

Как работает сервис "Мобильный заказ"

Через приложение пользователи могут:

выбрать ближайший ресторан,

добавить в корзину блюда из меню,

оплатить заказ онлайн,

выбрать удобный способ получения: через "МакДрайв", в зоне выдачи или во время обслуживания за столиком.

Как заказать доставку в McDonald's через сервис "Мобильный заказ" / Скриншоты с сайта McDonald's

Обратите внимание. После завершения тестирования McDonald's планирует расширить функцию на все рестораны сети в Украине. Подобный сервис уже успешно работает в США, Канаде, Германии и Великобритании.

