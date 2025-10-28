McDonald’s запустив сервіс мобільних замовлень в Україні
- McDonald’s запустив сервіс "Мобільне замовлення" в Україні, який наразі тестується у чотирьох ресторанах Києва.
- Клієнти можуть оформлювати та оплачувати замовлення через застосунок, з можливістю вибору способу отримання через «МакДрайв», у зоні видачі або за столиком.
Мережа ресторанів McDonald’s офіційно запустила сервіс замовлень через мобільний застосунок.
Де доступна послуга "Мобільне замовлення"?
Про це повідомила пресслужба компанії сьогодні, 28 жовтня, передає 24 Канал. Зокрема, у повідомленні компанії ідеться, що компанія розпочала тестування нового сервісу "Мобільне замовлення" зі столиці. Тож, спробувати нову послугу від сьогодні можуть лише кияни.
Сервіс "Мобільне замовлення" дозволяє клієнтам оформлювати та оплачувати страви через офіційний застосунок, а потім забирати їх у ресторані після готовності.
Зокрема, згідно щ повідомленням компанії, під час тестового етапу сервіс працює у чотирьох столичних ресторанах:
на вулицях Євгена Сверстюка,
Софійській,
Гришка,
та проспекті Правди.
Як працює сервіс "Мобільне замовлення"
Через застосунок користувачі можуть:
- обрати найближчий ресторан,
- додати до кошика страви з меню,
- оплатити замовлення онлайн,
- вибрати зручний спосіб отримання: через "МакДрайв", у зоні видачі або під час обслуговування за столиком.
Як замовити доставку у McDonald’s через сервіс "Мобільне замовлення" / Скриншоти з сайту McDonald’s
Зауважте. Після завершення тестування McDonald’s планує розширити функцію на всі ресторани мережі в Україні. Подібний сервіс уже успішно працює у США, Канаді, Німеччині та Великій Британії.
Головне про McDonald’s
Українці досить активно витрачають гроші на кафе, ресторани і сервіси доставки. Так, згідно з даними Дашборд від Монобанк, лідери серед фастфуду – McDonald’s та KFC.
До слова, з липня McDonald’s в Україні поступово відмовляється від пластикових трубочок. Для напоїв "із собою" відтепер видають паперові кришки, а трубочки – лише на прохання.
Також українські ресторани McDonald’s надали можливість офіційного працевлаштування для молоді віком від 16 років.