Цей ресторан сповідує екологічну культуру споживання. Про таке інформує 24 Канал.
Читайте також Куди зник "Ельдорадо": чому мережа оголосила банкрутство, і як Ощадбанк полює на активи Поліщука
Що відомо про новий McDonald's у Львові?
У місті з'явився перший в Україні "зелений" McDonald’s, збудований за принципами сталого дизайну.
Новий ресторан мережі розташований у мікрорайоні Рясне на вул. Шевченка, 311-В. Це вже одинадцятий заклад компанії у місті.
Площа ресторану перевищує 500 квадратних метрів. Він облаштований просторим паркуванням і зручним виїздом на головну дорогу.
У Льові з'явився 11-й McDonald’s / Фото McDonald’s
Крім того, на його території встановили вісім станцій для заряджання електромобілів.
Заклад має 126 посадкових місць у залі та ще 104 на відкритій терасі. Замовлення можна зробити:
- у залі через електронні термінали з 7:00 до 23:00;
- на "МакДрайві" з 5:00 до 23:30;
Повідомляється, що незабаром працюватиме й доставка "МакДелівері".
Зверніть увагу! Для виготовлення меблів і декоративних елементів застосували перероблений пластик, тканини та навіть кавові відходи.
Так, столи та стільці повністю складаються з пластику повторної переробки, а понад половина стельового покриття зроблена з відходів і може використовуватися повторно.
Ресторан збудований за принципами енергоефективності: сучасна ізоляція, рекуперація, теплові насоси та економне освітлення допомагають зменшувати споживання ресурсів.
Більше новин про мережу McDonald’s
- Часто можна помітити, як McDonald’s і KFC відкриваються майже поруч. Це не випадковість, а стратегія "кластеризації". Так, бренди обирають уже перевірені локації з великим потоком людей.
- Внаслідок таких дій виграють обидві мережі, адже клієнти отримують вибір, а ресторани збільшують відвідуваність, ділячи при цьому інфраструктуру на кшталт парковок чи охорони.
- Водночас з липня 2025 року McDonald’s в Україні поступово відмовляється від пластикових трубочок. Для напоїв "із собою" вводять паперові кришки, а трубочки видають лише на прохання (крім шейків і лимонадів).