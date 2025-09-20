Цей ресторан сповідує екологічну культуру споживання. Про таке інформує 24 Канал.

Що відомо про новий McDonald's у Львові?

У місті з'явився перший в Україні "зелений" McDonald’s, збудований за принципами сталого дизайну.

Новий ресторан мережі розташований у мікрорайоні Рясне на вул. Шевченка, 311-В. Це вже одинадцятий заклад компанії у місті.

Площа ресторану перевищує 500 квадратних метрів. Він облаштований просторим паркуванням і зручним виїздом на головну дорогу.



У Льові з'явився 11-й McDonald’s / Фото McDonald’s

Крім того, на його території встановили вісім станцій для заряджання електромобілів.

Заклад має 126 посадкових місць у залі та ще 104 на відкритій терасі. Замовлення можна зробити:

у залі через електронні термінали з 7:00 до 23:00;

на "МакДрайві" з 5:00 до 23:30;

Повідомляється, що незабаром працюватиме й доставка "МакДелівері".

Зверніть увагу! Для виготовлення меблів і декоративних елементів застосували перероблений пластик, тканини та навіть кавові відходи.

Так, столи та стільці повністю складаються з пластику повторної переробки, а понад половина стельового покриття зроблена з відходів і може використовуватися повторно.

Ресторан збудований за принципами енергоефективності: сучасна ізоляція, рекуперація, теплові насоси та економне освітлення допомагають зменшувати споживання ресурсів.

