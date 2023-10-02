Microsoft больше не продлевает лицензии российским компаниям: какими продуктами они пользуются

Санкционное и корпоративное давление на Россию продолжается. Microsoft сообщил, что теперь россиянам точно придется искать другие продукты.

Microsoft больше не работает с россиянами

Корпорация Билла Гейтса Microsoft перестала продлевать лицензии на свои продукты для российских компаний. Российские издания жалуются, что решение гиганта начало действовать с 30 сентября.

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Еще в августе россиянам стали приходить письма от Microsoft Online Services о том, что компания не сможет принимать платежи от российских корпоративных клиентов. Следовательно, российские компании не смогут возобновить подписки на Microsoft 365 и другие продукты американской корпорации.

Мы соблюдаем санкционный режим в отношении России. Также хотим напомнить, что продажи всех продуктов и услуг Microsoft на территории России приостановлены,

– прокомментировали в компании.

Вместе с тем, в российском офисе Microsoft на вопрос, может ли компания пересмотреть свое решение, ответили молчанием.

Как заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев, все понимали, что к этому идет. Мол, за 1,5 года российские компании могли найти аналоги продуктам Microsoft. Также россияне создали несколько операционных систем на базе ОС Linux, но приобрели ли они широкое применение не сообщается.

Напомним, США подали в суд на Amazon. Почти 2 десятка штатов обвиняют компанию Безоса в монополии.