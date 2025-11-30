Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Сколько можно получить, если видео набрало 10 тысяч просмотров на YouTube
30 ноября, 00:30
3

Сколько можно получить, если видео набрало 10 тысяч просмотров на YouTube

Анастасия Зорик
Основні тези
  • За 10 000 просмотров на YouTube можно получить до 110 долларов в странах с высокой монетизацией, таких как США, Канада, Великобритания, Австралия и Германия.
  • В странах с низкой монетизацией, как Украина, Бразилия или Индия, за 10 000 просмотров можно заработать максимум 20 долларов.

Оплата за просмотры на YouTube зависит от ряда факторов. В частности, типа контента и формата видео. Также важную роль играет страна для которой создается контент.

Какая оплата за 10 000 просмотров на YouTube?

Фактически, монетизация определяется тем, сколько рекламодатель заплатил криейтору за размещение рекламы в видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Читайте также Россия провалила план по сбору налогов: не хватило 5 триллионов рублей

Обратите внимание! Речь идет о рекламе, которую платформа "вставляет" самостоятельно в видео.

Сейчас оплата за 1000 просмотров на YouTube такова:

  • Самая высокая оплата предоставляется за контент, ориентированный на США, Канаду, Великобританию, Австралию и Германию. За такие видео монетизация составляет от 3 до почти 11 долларов.
  • В то же время для большинства стран монетизация незначительна. Например, видео для Украины, Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии за 1000 просмотров может принести лишь пару центов. Максимум, в таком случае, – 2 доллара.

То есть, за 10 000 просмотров можно максимум получить:

  • для стран с самой высокой монетизацией – 110 долларов;
  • там, где монетизация самая низкая – 20 долларов.

Интересно! По данным AIR Media-Tech, получить монетизацию можно также за Shorts. Однако оплата там совсем небольшая. Сейчас шортсы скорее является эффективным методом продвижения, чем заработка.

Как еще можно зарабатывать на YouTube сейчас?

  • Зарабатывать на YouTube можно не только, создавая контент. Также высокую оплату получают другие специалисты, связанные с этой сферой. Речь идет, например, о монтажерах, сценаристах и редакторах, которые находятся "за кадром", однако получают значительные средства.

  • Ютуб устанавливает монетизацию не для всех. Есть базовые критерии, которые позволяют поставить оплату за видео. Например, нужно обязательно иметь 1000 подписчиков и 4 000 часов просмотров видео за последние 12 месяцев. Если все требования будут выполнены, только тогда платформа позволит монетизировать контент.