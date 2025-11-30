Скільки можна отримати, якщо відео набрало 10 тисяч переглядів на YouTube

Оплата за перегляди на YouTube залежить від низки факторів. Зокрема, типу контентів та формату відео. Також вагому роль грає країна для якої створюється контент.

Яка оплата за 10 000 переглядів на YouTube?

Фактично, монетизація визначається тим, скільки рекламодавець заплатив кріейтору за розміщення реклами у відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Зверніть увагу! Йдеться про рекламу, яку платформа "вставляє" самостійно у відео.

Зараз оплата за 1000 переглядів на YouTube така:

Найвища оплата надається за контент, орієнтований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину. За такі відео монетизація складає від 3 до майже 11 доларів.

Водночас для більшості країн монетизація незначна. Наприклад, відео для України, Бразилії, індії чи Південно-Східної Азії за 1000 переглядів може принести лише пару центів. Максимум, в такому випадку, – 2 долари.

Тобто, за 10 000 переглядів можна максимум отримати:

для країн з найвищою монетизацією – 110 доларів;

там, де монетизація найнижча – 20 доларів.

Цікаво! За даними AIR Media-Tech, отримати монетизацію можна також за Shorts. Проте оплата там зовсім невелика. Зараз шортси скоріше є ефективним методом просування, аніж заробітку.

Як ще можна заробляти на YouTube зараз?