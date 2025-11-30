Скільки можна отримати, якщо відео набрало 10 тисяч переглядів на YouTube
- За 10 000 переглядів на YouTube можна отримати до 110 доларів у країнах з високою монетизацією, таких як США, Канада, Велика Британія, Австралія та Німеччина.
- У країнах з низькою монетизацією, як Україна, Бразилія чи Індія, за 10 000 переглядів можна заробити максимум 20 доларів.
Оплата за перегляди на YouTube залежить від низки факторів. Зокрема, типу контентів та формату відео. Також вагому роль грає країна для якої створюється контент.
Яка оплата за 10 000 переглядів на YouTube?
Фактично, монетизація визначається тим, скільки рекламодавець заплатив кріейтору за розміщення реклами у відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.
Зверніть увагу! Йдеться про рекламу, яку платформа "вставляє" самостійно у відео.
Зараз оплата за 1000 переглядів на YouTube така:
- Найвища оплата надається за контент, орієнтований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину. За такі відео монетизація складає від 3 до майже 11 доларів.
- Водночас для більшості країн монетизація незначна. Наприклад, відео для України, Бразилії, індії чи Південно-Східної Азії за 1000 переглядів може принести лише пару центів. Максимум, в такому випадку, – 2 долари.
Тобто, за 10 000 переглядів можна максимум отримати:
- для країн з найвищою монетизацією – 110 доларів;
- там, де монетизація найнижча – 20 доларів.
Цікаво! За даними AIR Media-Tech, отримати монетизацію можна також за Shorts. Проте оплата там зовсім невелика. Зараз шортси скоріше є ефективним методом просування, аніж заробітку.
Як ще можна заробляти на YouTube зараз?
Заробляти на YouTube можна не тільки, створюючи контент. Також високу оплату отримують інші спеціалісти, пов'язані з цією сферою. Йдеться, наприклад, про монтажерів, сценаристів та редакторів, які перебувають "за кадром", проте отримують значні кошти.
Ютуб встановлює монетизацію не для всіх. Є базові критерії, які дозволяють поставити оплату за відео. Наприклад, потрібно обов'язково мати 1000 підписників та 4 000 годин переглядів відео за останні 12 місяців. Якщо всі вимоги будуть виконані, тільки тоді платформа дозволить монетизувати контент.