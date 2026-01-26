Сколько можно заработать за 300 тысяч просмотров на YouTube

YouTube внедрил монетизацию. Ее размер зависит от ряда факторов. Ключевую роль играют страна для которой создается контент, а также тип видео.

Какая сейчас монетизация на YouTube?

Чтобы понять размер дохода с YouTube, используется показатель RPM, то есть – "доход за милю", сообщает Exploding Topics.

Читайте также Трудовые права в 2026 году: что предусматривает закон и какие исключения для работников-доноров

Обратите внимание! Оплата автора зависит от того, какую сумму внес рекламодатель, реклама, которого "вставлялась" в видео.

YouTube также забирает свою комиссию. Она составляет почти 45%, сообщает AIR Media-Tech.

Сейчас оплата за 1000 просмотров такая:

для стран с самой высокой монетизацией

Такая монетизация доступна для авторов, создающих контент для Канады, Великобритании, Австралии, США и Германии. Сейчас оплата для них составляет – от 3 до почти 11 долларов.

Интересно! Самая высокая монетизация зафиксирована в США.

для стран с самой низкой монетизацией

Для большинства стран YouTube внедрил низкую монетизацию. В частности, такую оплату имеют авторы из Индии, Юго-Восточной Азии и даже – Украины. Для этих стран действует монетизация от нескольких центов и до 2 долларов.

Если опираться на приведенные данные, получится, что максимум можно получить:

в случае, если речь идет о странах, где монетизация самая высокая – 3 300 долларов;

самая низкая – 600 долларов.

Что важно знать о заработке на YouTube сейчас?