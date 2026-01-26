Какая монетизация TikTok в Украине сейчас

Сейчас TikTok является одной из самых популярных соцсетей. Многие украинцы не только ежедневно просматривают там ролики, а и – создают интересный контент.

Действует ли монетизация TikTok в Украине?

В Украине не действует монетизация TikTok. Получить оплату за ролики пока невозможно, сообщает Hostiq.

Дело в том, что на украинской территории не работают сервисы, обеспечивающие оплату за видео:

TikTok Creator Fund;

а также – TikTok Pulse.

Заметим, что оплата за видео в TikTok неравномерная. Сейчас монетизация в среднем составляет от 4 до 8 долларов за 1000 просмотров, сообщает GrowthScribe.

Стоит сказать, что это не единственная возможность заработка через TikTok. Также эта платформа позволяет получить средства через:

рекламу;

прямые эфиры (там подписчики делают подарки и автору можно вывести за них средства).

Некоторые стремятся обойти ограничения, установленные TikTok. Для этого регистрируют аккаунт, указывая другую страну. Однако это не надежный метод, ведь из-за такого "мошенничества", платформа может заблокировать профиль за нарушение правил сообщества.

Какие есть еще методы для получения дохода в TikTok?