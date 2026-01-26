Какая монетизация TikTok в Украине сейчас
- Монетизация TikTok в Украине не действует из-за недоступности сервисов TikTok Creator Fund и TikTok Pulse.
- Другие способы заработка через TikTok включают рекламу и прямые эфиры.
Сейчас TikTok является одной из самых популярных соцсетей. Многие украинцы не только ежедневно просматривают там ролики, а и – создают интересный контент.
Действует ли монетизация TikTok в Украине?
В Украине не действует монетизация TikTok. Получить оплату за ролики пока невозможно, сообщает Hostiq.
Дело в том, что на украинской территории не работают сервисы, обеспечивающие оплату за видео:
- TikTok Creator Fund;
- а также – TikTok Pulse.
Заметим, что оплата за видео в TikTok неравномерная. Сейчас монетизация в среднем составляет от 4 до 8 долларов за 1000 просмотров, сообщает GrowthScribe.
Стоит сказать, что это не единственная возможность заработка через TikTok. Также эта платформа позволяет получить средства через:
- рекламу;
- прямые эфиры (там подписчики делают подарки и автору можно вывести за них средства).
Некоторые стремятся обойти ограничения, установленные TikTok. Для этого регистрируют аккаунт, указывая другую страну. Однако это не надежный метод, ведь из-за такого "мошенничества", платформа может заблокировать профиль за нарушение правил сообщества.
Какие есть еще методы для получения дохода в TikTok?
Сейчас для украинских блогеров основным заработком являются рекламные интеграции. Реклама может быть разнообразной. Например, нативной.
К тому же TikTok является отличной платформой для продвижения собственных продуктов. Ведь платформа заинтересована распространять интересный контент.
Кроме этого, TikTok позволяет без особых усилий продвигать аккаунты в других соцсетях. Например, инстаграме.