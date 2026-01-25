Почему датчане избегают товаров из США?

Таким образом потребители пытаются избегать американских брендов на полках магазинов. Детали сообщили в Bloomberg.

Теперь датчане все чаще обращаются к мобильным приложениям, чтобы сканировать товары ежедневного потребления и бойкотировать связанные с США.

Количество загрузок возросло после последних угроз Трампа по захвату Гренландии – части Королевства Дания.

Приложением №1 среди бесплатных загрузок в Apple App Store страны является UdenUSA (в переводе – "Без США").

Один из его создателей, 21-летний Йонас Пиппер называет приложение "оружием в торговой войне для потребителей", что дает возможность обычным гражданам отправить американцам "очень крутой" сигнал.

Однако бойкот или хотя бы определение брендов могут быть сложной задачей. Например, датский пивовар Carlsberg A/S разливает и распространяет продукты Coca-Cola Co. в стране.

К слову, это не первый случай, когда потребители за пределами США пытаются бойкотировать американские товары, в частности после объявления Трампом введения пошлин 2 апреля 2025 года.

Сейчас приложение UdenUSA доступно на нескольких языках, например на немецком и английском. Вскоре его можно будет загрузить на телефоны Android.

Я не знаю, имеет ли Трамп iPhone. Но он мог бы пользоваться этим приложением, если бы захотел,

– сказал Пиппер о приложении, которое доступно даже в США.

Интересно! Институциональные инвесторы в Дании также начинают "отворачиваться" от США. 20 января AkademikerPension сообщил, что выходит из всех своих активов в виде американских государственных облигаций.



Однако на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр финансов США Скотт Бессент отверг предположение, что Европа может коллективно принять подход "без США" на финансовых рынках. "Инвестиции Дании в американские казначейские облигации, как и сама Дания, не имеют значения", – откровенно заявил он.

