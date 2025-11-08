Укр Рус
8 ноября, 23:50
2

Сколько можно заработать за 200 тысяч просмотров на YouTube

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Монетизация на YouTube зависит от страны, типа контента и формата видео.
  • За 200 тысяч просмотров можно заработать примерно 2 200 долларов в США или максимум 400 долларов в странах с низкой монетизацией.

Монетизация зависит от совокупности факторов. В частности, играет роль страна, для которой создается контент.

Какая монетизация на YouTube сейчас?

Также для монетизации определяющим является тип контента и формат видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

За 1000 просмотров монетизация на YouTube сейчас:

  • от 3 до 11 долларов – самая большая монетизация. Такая доступна исключительно для ряда стран, а именно Великобритании, Австралии, США и Германии.
  • а вот для большинства стран монетизация составляет – от пары центов и до 2 долларов. Сейчас такую оплату получают создатели контента для Бразилии, индии, Юго-Восточной Азии и даже Украины.

Это означает, что за 200 тысяч просмотров в лучшем случае можно получить:

  • примерно 2 200 долларов – в США, где самая высокая монетизация;
  • и максимум 400 долларов – для стран с самой низкой монетизацией.

Что еще важно знать о заработке с YouTube?

  • Как сообщает AIR Media-Tech, сейчас можно зарабатывать и благодаря YouTube Shorts. Хотя монетизация там значительно меньше чем за длинные видео. Эксперты говорят, что сейчас шортсы являются эффективным методом продвижения.

  • Заработок на YouTube можно получать различным образом. Для создателей контента таких способов много. В частности, через рекламу.