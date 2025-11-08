Укр Рус
Скільки можна заробити за 200 тисяч переглядів на YouTube
8 листопада, 23:50
Скільки можна заробити за 200 тисяч переглядів на YouTube

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Монетизація на YouTube залежить від країни, типу контенту та формату відео.
  • За 200 тисяч переглядів можна заробити приблизно 2 200 доларів у США або максимум 400 доларів у країнах з низькою монетизацією.

Монетизація залежить від сукупності факторів. Зокрема, грає роль країна, для якої створюється контент.

Яка монетизація на YouTube зараз?

Також для монетизації визначальним є тип контенту і формат відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

За 1000 переглядів монетизація на YouTube зараз:

  • від 3 до 11 доларів – найбільша монетизація. Така доступна виключно для низки країн, а саме Великої Британії, Австралії, США та Німеччини.
  • а от для більшості країн монетизація складає – від пари центів і до 2 доларів. Зараз таку оплату отримують творці контенту для Бразилії, індії, Південно-Східної Азії та навіть України.

Це означає, що за 200 тисяч переглядів в найкращому випадку можна отримати:

  • приблизно 2 200 доларів – в США, де найвища монетизація;
  • і максимум 400 доларів – для країн з найнижчою монетизацією.

Що ще важливо знати про заробіток з YouTube?

  • Як повідомляє AIR Media-Tech, зараз можна заробляти і завдяки YouTube Shorts. Хоча монетизація там значно менша ніж за довгі відео. Експерти кажуть, що зараз шортси є ефективним методом просування.

  • Заробіток на YouTube можна отримувати різним чином. Для творців контенту таких способів багато. Зокрема, через рекламу.