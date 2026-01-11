Какую сумму можно получить, если видео на YouTube набрало 100 тысяч просмотров

YouTube внедрил монетизацию, которая позволяет контент-мейкерам получить значительный заработок. Сумма оплаты зависит от типа видео и страны для которой создается ролик.

Какую сумму можно выручить, благодаря YouTube сейчас?

Монетизация на YouTube рассчитывается с учетом показателя RPM, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Читайте также Бумажные чеки уходят в прошлое? Что такое еЧек как он будет работать в Украине

RPM это "доход за милю". То есть, то, сколько автор имеет возможность получить за 1000 просмотров.

Важно также понимать, что YouTube "забирает" комиссию. Она составляет 45%, сообщает AIR Media-Tech.

Сейчас оплата за 1000 просмотров такая:

если речь идет о странах, где самая высокая монетизация

В таком случае оплата составляет от 3 до почти 11 долларов. Эта монетизация доступна для:

Канады;

США;

Германии;

Великобритании;

Австралии.

Важно! Самая высокая монетизация действует именно для США.

для стран, где самая низкая монетизация

Именно такая монетизация, внедрена для большинства стран. Она составляет от нескольких центов и до почти 2 долларов.

Такую оплату получают криэйторы из стран:

Юго-Восточной Азии;

Бразилии;

Индии и так далее.

Обратите внимание! Именно такая оплата действует для Украины.

То есть, за 100 тысяч просмотров можно получить максимально:

если речь идет о странах, где монетизация самая высокая – 1 100 долларов;

самая низкая – 200 долларов.

Что нужно знать о YouTube сейчас?