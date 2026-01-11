Какую сумму можно выручить, благодаря YouTube сейчас?
Монетизация на YouTube рассчитывается с учетом показателя RPM, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.
RPM это "доход за милю". То есть, то, сколько автор имеет возможность получить за 1000 просмотров.
Важно также понимать, что YouTube "забирает" комиссию. Она составляет 45%, сообщает AIR Media-Tech.
Сейчас оплата за 1000 просмотров такая:
- если речь идет о странах, где самая высокая монетизация
В таком случае оплата составляет от 3 до почти 11 долларов. Эта монетизация доступна для:
- Канады;
- США;
- Германии;
- Великобритании;
- Австралии.
Важно! Самая высокая монетизация действует именно для США.
- для стран, где самая низкая монетизация
Именно такая монетизация, внедрена для большинства стран. Она составляет от нескольких центов и до почти 2 долларов.
Такую оплату получают криэйторы из стран:
- Юго-Восточной Азии;
- Бразилии;
- Индии и так далее.
Обратите внимание! Именно такая оплата действует для Украины.
То есть, за 100 тысяч просмотров можно получить максимально:
- если речь идет о странах, где монетизация самая высокая – 1 100 долларов;
- самая низкая – 200 долларов.
Что нужно знать о YouTube сейчас?
Монетизация на YouTube предоставляется не всем. Важно не только получить определенное количество просмотров, а и набрать не менее 1000 подписчиков. Кроме этого, необходимо, чтобы канал отвечал ряду требований. Также важно присоединиться к партнерской программе.
Сейчас зарабатывать на YouTube можно не только, находясь "в кадре". Также достаточно большую оплату имеют сценаристы и монтажеры.
На ютубе можно зарабатывать и благодаря Shorts. Это короткие видео, которые позволяют довольно быстро получить аудиторию.