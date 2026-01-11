Яку суму можна виручити, завдяки YouTube зараз?

Монетизація на YouTube розраховується з урахуванням показника RPM, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

RPM це "дохід за милю". Тобто, те, скільки автор має змогу отримати за 1000 переглядів.

Важливо також розуміти, що YouTube "забирає" комісію. Зараз вона складає 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

Наразі оплата за 1000 переглядів така:

якщо йдеться про країни, де найвища монетизація

В такому випадку оплата складає від 3 до майже 11 доларів. Ця монетизація доступна для:

Канади;

США;

Німеччини;

Великої Британії;

Австралії.

Важливо! Найвища монетизація діє саме для США.

для країн, де найнижча монетизація

Саме така монетизація, впроваджена для більшості країн. Вона складає від декількох центів і до майже 2 доларів.

Таку оплату отримують кріейтори з країн:

Південно-Східної Азії;

Бразилії;

Індії і так далі.

Зверніть увагу! Саме така оплата діє для України.

Тобто, за 100 тисяч переглядів можна отримати максимально:

якщо йдеться про країни, де монетизація найвища – 1 100 доларів;

найнижча – 200 доларів.

Що потрібно знати про YouTube зараз?