Яку суму можна виручити, завдяки YouTube зараз?
Монетизація на YouTube розраховується з урахуванням показника RPM, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.
RPM це "дохід за милю". Тобто, те, скільки автор має змогу отримати за 1000 переглядів.
Важливо також розуміти, що YouTube "забирає" комісію. Зараз вона складає 45%, повідомляє AIR Media-Tech.
Наразі оплата за 1000 переглядів така:
- якщо йдеться про країни, де найвища монетизація
В такому випадку оплата складає від 3 до майже 11 доларів. Ця монетизація доступна для:
- Канади;
- США;
- Німеччини;
- Великої Британії;
- Австралії.
Важливо! Найвища монетизація діє саме для США.
- для країн, де найнижча монетизація
Саме така монетизація, впроваджена для більшості країн. Вона складає від декількох центів і до майже 2 доларів.
Таку оплату отримують кріейтори з країн:
- Південно-Східної Азії;
- Бразилії;
- Індії і так далі.
Зверніть увагу! Саме така оплата діє для України.
Тобто, за 100 тисяч переглядів можна отримати максимально:
- якщо йдеться про країни, де монетизація найвища – 1 100 доларів;
- найнижча – 200 доларів.
Що потрібно знати про YouTube зараз?
Монетизація на YouTube надається не всім. Важливо не тільки отримати певну кількість переглядів, а і набрати щонайменше 1000 підписників. Окрім цього, необхідно, аби канал відповідав низці вимог. Також важливо доєднатися до партнерської програми.
Наразі заробляти на YouTube можна не тільки, перебуваючи "в кадрі". Також достатньо велику оплату мають сценаристи та монтажери.
Зараз на ютубі можна заробляти і завдяки Shorts. Це короткі відео, які дозволяють доволі швидко отримати аудиторію.