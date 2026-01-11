Яку суму можна виручити, завдяки YouTube зараз?

Монетизація на YouTube розраховується з урахуванням показника RPM, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

RPM це "дохід за милю". Тобто, те, скільки автор має змогу отримати за 1000 переглядів.

Важливо також розуміти, що YouTube "забирає" комісію. Зараз вона складає 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

Наразі оплата за 1000 переглядів така:

  • якщо йдеться про країни, де найвища монетизація

В такому випадку оплата складає від 3 до майже 11 доларів. Ця монетизація доступна для:

  • Канади;
  • США;
  • Німеччини;
  • Великої Британії;
  • Австралії.

Важливо! Найвища монетизація діє саме для США.

  • для країн, де найнижча монетизація

Саме така монетизація, впроваджена для більшості країн. Вона складає від декількох центів і до майже 2 доларів.

Таку оплату отримують кріейтори з країн:

  • Південно-Східної Азії;
  • Бразилії;
  • Індії і так далі.

Зверніть увагу! Саме така оплата діє для України.

Тобто, за 100 тисяч переглядів можна отримати максимально:

  • якщо йдеться про країни, де монетизація найвища – 1 100 доларів;
  • найнижча – 200 доларів.

Що потрібно знати про YouTube зараз?

  • Монетизація на YouTube надається не всім. Важливо не тільки отримати певну кількість переглядів, а і набрати щонайменше 1000 підписників. Окрім цього, необхідно, аби канал відповідав низці вимог. Також важливо доєднатися до партнерської програми.

  • Наразі заробляти на YouTube можна не тільки, перебуваючи "в кадрі". Також достатньо велику оплату мають сценаристи та монтажери.

  • Зараз на ютубі можна заробляти і завдяки Shorts. Це короткі відео, які дозволяють доволі швидко отримати аудиторію.