Конкурент OLX: как работает новый сервис monoбазар от Monobank

Monobank создал собственный маркетплейс, где можно продавать и покупать новые вещи, что похоже на принцип работы платформы OLX. Сейчас monoбазар работает в тестовом режиме, украинцы могут протестировать его в приложении Monobank.

Что известно о новом сервисе monoбазар?

Клиенты Monobank смогут продавать свои подержанные вещи, пишет 24 Канал со ссылкой на соучредителя компании Олега Гороховского.

В Monobank приводят три плюса, почему продавать через monoбазар лучше:

Что угодно можно купить частями;

Все продавцы уже верифицированы, что исключает случаи мошенничества;

Каждый может сделать свою личную витрину на Базаре, поделиться ею в своих соцсетях или отправить друзьям.

Чтобы попасть в monoбазар, нужно обновить приложение, зайти на Маркет и нажать на "Базар". Отдельно для покупателей и продавцов есть условия, которые действуют до 8 января:

продавец платит 0,1% комиссии от суммы;

покупатель платит только за доставку.

После пройденного этапа тестирования 8 января размер комиссии за продажу планируют поднять до 1,9%.

Детали нового monoбазар / инфографика из телеграм-канала Олега Гороховского

