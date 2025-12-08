Конкурент OLX: как работает новый сервис monoбазар от Monobank
- Monobank запустил маркетплейс monoбазар, где пользователи могут покупать и продавать вещи, похожий на OLX.
- Продавцы на monoбазар платят 0,1% комиссии до 8 января, после чего она повысится до 1,9%.
Monobank создал собственный маркетплейс, где можно продавать и покупать новые вещи, что похоже на принцип работы платформы OLX. Сейчас monoбазар работает в тестовом режиме, украинцы могут протестировать его в приложении Monobank.
Что известно о новом сервисе monoбазар?
Клиенты Monobank смогут продавать свои подержанные вещи, пишет 24 Канал со ссылкой на соучредителя компании Олега Гороховского.
В Monobank приводят три плюса, почему продавать через monoбазар лучше:
- Что угодно можно купить частями;
- Все продавцы уже верифицированы, что исключает случаи мошенничества;
- Каждый может сделать свою личную витрину на Базаре, поделиться ею в своих соцсетях или отправить друзьям.
Чтобы попасть в monoбазар, нужно обновить приложение, зайти на Маркет и нажать на "Базар". Отдельно для покупателей и продавцов есть условия, которые действуют до 8 января:
- продавец платит 0,1% комиссии от суммы;
- покупатель платит только за доставку.
После пройденного этапа тестирования 8 января размер комиссии за продажу планируют поднять до 1,9%.
Детали нового monoбазар / инфографика из телеграм-канала Олега Гороховского
Последние новости Monobank
В ноябре стало известно, что Monobank запустил совместные карты, позволяющие открывать доступ к счету другим лицам. Для пользования услугой нужно обновить приложение Monobank.
Мошенники в Telegram создают фейковые аккаунты Monobank для похищения денег и данных. Monobank советует проверять URL бота, пользоваться только официальным ботом @monobankbot, и не передавать личные данные.
Товары из monoмаркета можно вернуть в течение 14 дней, если они не были в употреблении и сохранен их товарный вид и упаковку. Однако, согласно законодательству, возврату не подлежат продовольственные и некоторые непродовольственные товары.