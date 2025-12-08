Конкурент OLX: як працює новий сервіс monoбазар від Monobank

Monobank створив власний маркетплейс, де можна продавати й купувати нові речі, що схоже на принцип роботи платформи OLX. Нині monoбазар працює в тестовому режимі, українці можуть протестувати його в додатку Monobank.

Що відомо про новий сервіс monoбазар?

Клієнти Monobank зможуть продавати свої вживані речі, пише 24 Канал з посиланням на співзасновника компанії Олега Гороховського.

У Monobank наводять три плюси, чому продавати через monoбазар краще:

Будь-що можна купити частинами;

Усі продавці вже верифіковані, що унеможливлює випадки шахрайства;

Кожен може зробити свою особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям.

Щоб потрапити у monoбазар, потрібно оновити застосунок, зайти на Маркет та натиснути на "Базар". Окремо для покупців та продавців є умови, які діють до 8 січня:

продавець платить 0,1% комісії від суми;

покупець платить лише за доставку.

Після пройденого етапу тестування 8 січня розмір комісії за продаж планують підняти до 1,9%.

Деталі нового monoбазар / інфографіка з телеграм-каналу Олега Гороховського

