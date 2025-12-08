Конкурент OLX: як працює новий сервіс monoбазар від Monobank
- Monobank запустив маркетплейс monoбазар, де користувачі можуть купувати і продавати речі, схожий на OLX.
- Продавці на monoбазар платять 0,1% комісії до 8 січня, після чого вона підвищиться до 1,9%.
Monobank створив власний маркетплейс, де можна продавати й купувати нові речі, що схоже на принцип роботи платформи OLX. Нині monoбазар працює в тестовому режимі, українці можуть протестувати його в додатку Monobank.
Що відомо про новий сервіс monoбазар?
Клієнти Monobank зможуть продавати свої вживані речі, пише 24 Канал з посиланням на співзасновника компанії Олега Гороховського.
У Monobank наводять три плюси, чому продавати через monoбазар краще:
- Будь-що можна купити частинами;
- Усі продавці вже верифіковані, що унеможливлює випадки шахрайства;
- Кожен може зробити свою особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям.
Щоб потрапити у monoбазар, потрібно оновити застосунок, зайти на Маркет та натиснути на "Базар". Окремо для покупців та продавців є умови, які діють до 8 січня:
- продавець платить 0,1% комісії від суми;
- покупець платить лише за доставку.
Після пройденого етапу тестування 8 січня розмір комісії за продаж планують підняти до 1,9%.
Деталі нового monoбазар / інфографіка з телеграм-каналу Олега Гороховського
Останні новини Monobank
У листопаді стало відомо, що Monobank запустив спільні картки, що дозволяють відкривати доступ до рахунку іншим особам. Для користування послугою потрібно оновити застосунок Monobank.
Шахраї у Telegram створюють фейкові акаунти Monobank для викрадення грошей і даних. Monobank радить перевіряти URL бота, користуватися лише офіційним ботом @monobankbot, і не передавати особисті дані.
Товари з monoмаркету можна повернути протягом 14 днів, якщо вони не були у вжитку і збережено їх товарний вигляд та упаковку. Проте, згідно із законодавством, поверненню не підлягають продовольчі та деякі непродовольчі товари.