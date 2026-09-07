34% "Моршинской" под угрозой: семья миллиардера готовит иск против Украины

Британская театральная импресарио Лиана Патаркацишвили и ее семья оказались в центре конфликта с украинскими властями из-за доли в компании-производителе крупнейших украинских брендов бутилированной воды. Семья владеет 34% акций IDS Ukraine совместно с другими инвесторами, среди которых есть российские акционеры, и теперь опасается потери своей доли.

Почему активы IDS Ukraine были заморожены

Спор касается 34% акций IDS Ukraine – производителя "Моршинской", принадлежащих семье покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, пишет The Guardian.

Корпоративные активы IDS Ukraine были заморожены украинскими властями в 2022 году. Причиной стало наличие в структуре собственности компании 49% акций, принадлежащих российским инвесторам. Среди них – бизнесмен Михаил Фридман. Он находится под западными санкциями из-за поддержки режима Путина.

Именно эта доля оказалась в центре спора из-за попыток АРМА изъять актив. Британская семья подчеркивает, что последовательно поддерживает Украину и выступает на ее стороне с начала полномасштабного вторжения.

Мы отстаиваем свою позицию в соответствующих разбирательствах в украинских судах и органах власти. Если мы не сможем добиться справедливости в Украине, то обратимся в международные суды,

– заявил представитель Патаркацишвили.

Таким образом, если урегулировать спор на национальном уровне не удастся, дело может превратиться в международный арбитражный спор между инвесторами и Украиной.

Почему дело важно для иностранных инвесторов

Представители британских инвесторов считают, что изъятие имущества у законных владельцев без доказанной вины может создать опасный прецедент для защиты частной собственности в Украине.

По их мнению, подобные ситуации могут повлиять не только на конкретную компанию или ее акционеров, но и на отношение других иностранных инвесторов к украинскому рынку. Юристы также предупреждают, что такой прецедент может стать негативным сигналом для международного бизнеса, который рассматривает возможность инвестирования в Украину и ее восстановление.

Особенно актуален этот вопрос на фоне ожидаемого привлечения значительных объемов иностранного капитала для восстановления украинской экономики.

Что говорят в IDS Ukraine

В самой IDS Ukraine подчеркивают, что группа компаний работает в соответствии с украинским законодательством и выполняет все требования финансового законодательства:

Несмотря на спор вокруг доли акционеров, предприятия группы продолжают работать и производить питьевую воду для украинского рынка.

В компании отмечают, что производство не прекращается даже в условиях ракетных обстрелов.

Таким образом, дело вокруг 34% акций IDS Ukraine может выйти за пределы украинских судов. Если британские акционеры не получат решение, которое сочтут справедливым, они готовы продолжить борьбу на международном уровне.

Напомним, что акционерный капитал семьи Патаркацишвили в IDS Ukraine перешел к наследницам в 2008 году.

Его унаследовали Лиана, ее сестра Ия и мать Инна после смерти Бадри Патаркацишвили. Бадри Патаркацишвили был бизнесменом, который значительно разбогател в период распада СССР.