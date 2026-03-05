Что известно о поиске управляющего для IDS Украина?

Предварительный отбор был сорван из-за технических жалоб, пишет "Интерфакс-Украина".

Процедура была фактически заблокирована из-за подачи 12 однотипных жалоб от структур, аффилированных с заводом. Закон о реформе АРМА прямо определяет: все процедуры, которые не были завершены до 30 января 2026 года, подлежат отмене, они должны быть объявлены повторно по новым правилам,

– сказала глава АРМА Ярослава Максименко.

По ее словам, группа IDS, в которую входят восемь компаний, корпоративные права, торговые марки и промышленные образцы, является крупнейшим активом, переданным в управление агентства. Максименко отметила, что для сложных активов, таких как группа IDS, правительство будет формировать специальную комиссию по отбору управляющего.

Что известно об IDS Ukraine?