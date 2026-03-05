Что известно о поиске управляющего для IDS Украина?
Предварительный отбор был сорван из-за технических жалоб, пишет "Интерфакс-Украина".
Процедура была фактически заблокирована из-за подачи 12 однотипных жалоб от структур, аффилированных с заводом. Закон о реформе АРМА прямо определяет: все процедуры, которые не были завершены до 30 января 2026 года, подлежат отмене, они должны быть объявлены повторно по новым правилам,
– сказала глава АРМА Ярослава Максименко.
По ее словам, группа IDS, в которую входят восемь компаний, корпоративные права, торговые марки и промышленные образцы, является крупнейшим активом, переданным в управление агентства. Максименко отметила, что для сложных активов, таких как группа IDS, правительство будет формировать специальную комиссию по отбору управляющего.
Что известно об IDS Ukraine?
Еще осенью 2022 года по решению суда АРМА получило корпоративные права Миргородского и Моршинского заводов, промышленные образцы и торговые марки предприятий группы IDS Ukraine.
Уже в апреле 2023 года новым управляющим активов "Моршинской" выбрали компанию "Карпатские минеральные воды". Впрочем, конечный договор об управлении так и не был заключен.
В сентябре 2024 года стало известно, что Министерство юстиции Украины подало заявление в ВАКС о конфискации активов бизнесменов Фридмана, Авена и Косогова, а также компании "Rissa Investments Limited". Они являются учредителями и акционерами компаний, которые входят в финансово-инвестиционный консорциум "Альфа-Групп".
В декабре 2025 года АРМА взяла в управление корпоративные права группы IDS Ukraine в рамках уголовных производств, касающихся активов подсанкционных российских бенефициаров, в частности Михаила Фридмана.