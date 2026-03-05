Що відомо про пошук управителя для IDS Україна?
Попередній відбір було зірвано через технічні скарги, пише "Інтерфакс-Україна".
Процедуру було фактично заблоковано через подання 12 однотипних скарг від структур, афілійованих із заводом. Закон про реформу АРМА прямо визначає: всі процедури, які не було завершено до 30 січня 2026 року, підлягають скасуванню, їх має бути оголошено повторно за новими правилами,
– сказала голова АРМА Ярослава Максименко.
За її словами, група IDS, до якої входять вісім компаній, корпоративні права, торгові марки та промислові зразки, є найбільшим активом, переданим в управління агентства. Максименко зазначила, що для складних активів, таких як група IDS, уряд формуватиме спеціальну комісію з відбору управителя.
Що відомо про IDS Ukraine?
Ще восени 2022 року за рішенням суду АРМА отримало корпоративні права Миргородського та Моршинського заводів, промислові зразки й торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine.
Вже у квітні 2023 року новим управителем активів "Моршинської" обрали компанію "Карпатські мінеральні води". Втім кінцевого договору про управління так і не було укладено.
У вересні 2024 року стало відомо, що Міністерство юстиції України подало заяву до ВАКС щодо конфіскації активів бізнесменів Фрідмана, Авена та Косогова, а також компанії "Rissa Investments Limited". Вони є засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".
У грудні 2025 року АРМА взяла в управління корпоративні права групи IDS Ukraine у межах кримінальних проваджень, що стосуються активів підсанкційних російських бенефіціарів, зокрема Михайла Фрідмана.