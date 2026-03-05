Що відомо про пошук управителя для IDS Україна?

Попередній відбір було зірвано через технічні скарги, пише "Інтерфакс-Україна".

Процедуру було фактично заблоковано через подання 12 однотипних скарг від структур, афілійованих із заводом. Закон про реформу АРМА прямо визначає: всі процедури, які не було завершено до 30 січня 2026 року, підлягають скасуванню, їх має бути оголошено повторно за новими правилами,

– сказала голова АРМА Ярослава Максименко.

За її словами, група IDS, до якої входять вісім компаній, корпоративні права, торгові марки та промислові зразки, є найбільшим активом, переданим в управління агентства. Максименко зазначила, що для складних активів, таких як група IDS, уряд формуватиме спеціальну комісію з відбору управителя.

Що відомо про IDS Ukraine?