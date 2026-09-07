Чому активи IDS Ukraine заморозили

Суперечка стосується 34% акцій IDS Ukraine – виробника "Моршинської, які належать родині покійного бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі, пише The Guardian.

Корпоративні активи IDS Ukraine були заморожені українською владою у 2022 році. Причиною стала наявність у структурі власності компанії 49% акцій, які належать російським інвесторам. Серед них – бізнесмен Михайло Фрідман. Він перебуває під західними санкціями через підтримку режиму Путіна.

Саме ця частка опинилася в центрі суперечки через спроби АРМА вилучити актив. Британська родина наголошує, що послідовно підтримує Україну та виступає на її боці від початку повномасштабного вторгнення.

Ми захищаємо свою позицію у відповідних провадженнях в українських судах та органах влади. Якщо ми не зможемо отримати справедливість в Україні, то звернемося до міжнародних судів,

– заявив представник Патаркацишвілі.

Таким чином, якщо вирішити суперечку на національному рівні не вдасться, справа може перетворитися на міжнародний арбітражний спір між інвесторами та Україною.

Чому справа важлива для іноземних інвесторів

Представники британських інвесторів вважають, що вилучення майна у законних власників без доведеної провини може створити небезпечний прецедент для захисту приватної власності в Україні.

На їхню думку, подібні ситуації можуть вплинути не лише на конкретну компанію чи її акціонерів, а й на ставлення інших іноземних інвесторів до українського ринку. Юристи також попереджають, що такий прецедент може стати негативним сигналом для міжнародного бізнесу, який розглядає можливість інвестувати в Україну та її відбудову.

Особливо актуальним це питання є на тлі очікуваного залучення значних обсягів іноземного капіталу для відновлення української економіки.

Що кажуть в IDS Ukraine

У самій IDS Ukraine наголошують, що група компаній працює відповідно до українського законодавства та виконує всі вимоги фінансового законодавства:

Попри суперечку навколо частки акціонерів, підприємства групи продовжують працювати та виробляти питну воду для українського ринку.

У компанії зазначають, що виробництво не припиняється навіть в умовах ракетних обстрілів.

Таким чином, справа навколо 34% акцій IDS Ukraine може вийти за межі українських судів. Якщо британські акціонери не отримають рішення, яке вважатимуть справедливим, вони готові продовжити боротьбу на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що акціонерний капітал родини Патаркацишвілі в IDS Ukraine перейшов до спадкоємиць у 2008 році.

Його успадкували Ліана, її сестра Ія та мати Інна після смерті Бадрі Патаркацишвілі. Бадрі Патаркацишвілі був бізнесменом, який значно розбагатів у період розпаду СРСР.