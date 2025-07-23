На Волыни разоблачили подпольную табачную фабрику в помещении детского лагеря

На Волыни правоохранители разоблачили нелегальное производство табачных изделий, которое действовало на территории бывшего детского лагеря.

Как обустроили подпольную фабрику?

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, передает 24 Канал. Следователи установили, что житель Луцкого района обустроил цех по изготовлению сигарет в помещении столовой заброшенного лагеря. К подпольной деятельности он привлек еще двух человек.

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Сигареты изготавливали с помощью специального оборудования. Сырье и необходимые компоненты злоумышленники заказывали онлайн, а готовую продукцию фасовали в пачки с поддельными акцизными марками, напечатанными на обычном принтере. Далее табак реализовывали как легальный товар.

Что обнаружили во время обысков?

В ходе обысков правоохранители изъяли производственную технику, сырье, упаковку и уже готовую продукцию. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 800 тысяч гривен. Все имущество арестовано.

Акцизные марки к сигаретам печатали на обычном принтере / Фото БЭБ