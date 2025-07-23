На Волыни разоблачили подпольную табачную фабрику в помещении детского лагеря
- На Волыни обнаружили подпольную табачную фабрику в помещении бывшего детского лагеря, организованную жителем Луцкого района.
- Правоохранители изъяли производственную технику, сырье и готовую продукцию на сумму более 800 тысяч гривен, а фигурантам дела предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.
На Волыни правоохранители разоблачили нелегальное производство табачных изделий, которое действовало на территории бывшего детского лагеря.
Как обустроили подпольную фабрику?
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, передает 24 Канал. Следователи установили, что житель Луцкого района обустроил цех по изготовлению сигарет в помещении столовой заброшенного лагеря. К подпольной деятельности он привлек еще двух человек.
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Сигареты изготавливали с помощью специального оборудования. Сырье и необходимые компоненты злоумышленники заказывали онлайн, а готовую продукцию фасовали в пачки с поддельными акцизными марками, напечатанными на обычном принтере. Далее табак реализовывали как легальный товар.
Что обнаружили во время обысков?
В ходе обысков правоохранители изъяли производственную технику, сырье, упаковку и уже готовую продукцию. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 800 тысяч гривен. Все имущество арестовано.
Акцизные марки к сигаретам печатали на обычном принтере / Фото БЭБ