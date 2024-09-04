"Национальный кэшбек": Приватбанк и Ощадбанк присоединились к программе

Приватбанк и Ощадбанк присоединились к программе "Национальный кэшбек". Такая инициатива стартовала 2 сентября 2024 года.

Приватбанк и Ощадбанк присоединились к программе "Национальный кэшбек"

Теперь в Приватбанке можно бесплатно оформить специальную цифровую карту Mastercard "Кэшбек "Сделано в Украине" через Приват24.

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Государственная программа "Национальный кэшбек" будет предоставляться при оплате платежной картой ПриватБанка (Карта для выплат, карта "Универсальная" и т.д.) товаров украинского производства у продавцов, зарегистрированных в программе,

– написали в банке.

Владельцы этой карты получат кроме государственного кэшбэка, дополнительный 10% кэшбэк в программе лояльности "Привет" в Приват24.

Для того, чтобы принять участие в программе "Национальный кэшбек", клиенты Ощадбанка должны сделать несколько шагов.

Открыть специальный счет и заказать виртуальную карту через приложение "Мобильный Ощад", который можно найти в каталоге продуктов банка.

Обновить приложение "Дія" и выбрать услугу "Национальный кэшбек".

Предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранной(ых) карты(ок) при совершении покупок в торговых точках, участвующих в программе. Этим разрешением можно управлять в банковском приложении "Мобильный Ощад", зайдя в настройки выбранной карты (карт), которые могут включать зарплатные, кредитные или пенсионные карты.

Владелец карты может покупать любые украинские товары, добавлены украинскими производителями в перечень программы и получать за это кэшбек. Подакцизные товары в перечень не входят.

Напомним! Максимальный объем кэшбека составляет 3 тысячи гривен в месяц.