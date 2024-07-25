Налог при продаже авто: сколько нужно платить в 2024 году

При продаже транспортного средства в Украине важно учитывать, какой по счету автомобиль вы реализуете в течение года. Поскольку это существенно повлияет на размер налога, который нужно будет уплатить.

Налог на продажу авто в 2024 году

Как отмечается, если в течение года вы продали только один автомобиль, мотоцикл или другое транспортное средство – налог с полученной суммы не взимается. Однако, при продаже при продаже второго транспортного средства в течение года необходимо уплатить налог в размере 5% от его стоимости и военный сбор 1,5%.

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При продаже третьего и последующих транспортных средств в течение года, нужно уплатить 18% налога и 1,5% военного сбора. Таким образом, общая ставка налогов может составить от 6,5% до 19,5% от стоимости транспортного средства, в зависимости от типа и количества продаж.

! Порядок налогообложения операций по продаже или обмену движимого имущества определен статьей 173 Налогового кодекса Украины.

Впрочем, если продажу объектов движимого имущества осуществляет физическое лицо-нерезидент, такой доход облагается НДФЛ по ставке 18% и военным сбором – 1,5%.