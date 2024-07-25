Податок на продаж авто у 2024 році

Як зазначається, якщо протягом року ви продали лише один автомобіль, мотоцикл чи інший транспортний засіб – податок з отриманої суми не стягується. Однак, при продажу другого транспортного засобу протягом року необхідно сплатити податок у розмірі 5% від його вартості та військовий збір 1,5%.

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Під час продажу третього та наступних транспортних засобів протягом року, потрібно сплатити 18% податку і 1,5% військового збору. Таким чином, загальна ставка податків може скласти від 6,5% до 19,5% від вартості транспортного засобу, залежно від типу та кількості продажів.

Важливо! Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна визначено статтею 173 Податкового кодексу України.

Втім, якщо продаж об'єктів рухомого майна здійснює фізична особа-нерезидент, такий дохід оподатковується ПДФО за ставкою 18% та військовим збором – 1,5 %.