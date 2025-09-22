В январе –августе украинцы перечислили в местные бюджеты около 8,7 миллиардов гривен налога на недвижимое имущество. Это на 1,6 миллиардов гривен или 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинцы заплатили рекордную сумму?

Об этом сообщила Государственная налоговая служба, передает 24 Канал. По данным налоговой, количество плательщиков этого налога составило 740 тысяч человек.

Смотрите также Новые суммы ЕН, ЕСВ и военного сбора: сколько налогов будут платить ФЛП в 2026 году

Где платят больше всего?

Наибольшие поступления зафиксированы в таких регионах:

Киев – 1,74 миллиарда гривен

Киевская область – 0,86 миллиардов гривен

Днепропетровская область – 0,84 миллиарда гривен

Одесская область – 0,83 миллиарда гривен

Кто и за что платит?

В 2025 году граждане платят налог на недвижимое имущество. Он начисляется на:

квартиры площадью более 60 квадратных метров;

дома свыше 120 квадратных метров;

различные объекты жилой недвижимости, если совокупная площадь превышает 180 квадратных метров.

Заметьте. Размер ставки налога не может быть выше 1,5% размера минимальной зарплаты за квадратный метр.

Каким будет налог на имущество в 2026 году?

Согласно законопроектом госбюджета, минимальная зарплата с 1 января 2026 года составит 8 647 гривны. Как мы отметили выше, максимальная ставка налога на недвижимость = 1,5% от минимальной зарплаты

Итак, формула расчета следующая: 1,5% × 8 647 гривен = 129,705 гривен за 1 квадратный метр.

Если округлить, максимальная ставка, которую в 2026 году местные власти смогут установить – это 129,71 гривны за квадратный метр.

Для сравнения, в 2025 платят за 2024 год (при минималке 7 100 гривен) – максимум 106,5 гривен за квадратный метр. Разница – плюс 23,21 гривны за каждый квадратный метр сверх необлагаемой площади.

Например, за 100 "лишних" квадратов плательщик может выложить на 2 321 гривны и более, если будет установлена максимальная ставка.