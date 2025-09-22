Украинцы заплатили рекордную сумму?

Об этом сообщила Государственная налоговая служба, передает 24 Канал. По данным налоговой, количество плательщиков этого налога составило 740 тысяч человек.

Смотрите также Новые суммы ЕН, ЕСВ и военного сбора: сколько налогов будут платить ФЛП в 2026 году

Где платят больше всего?

Наибольшие поступления зафиксированы в таких регионах:

Киев – 1,74 миллиарда гривен

Киевская область – 0,86 миллиардов гривен

Днепропетровская область – 0,84 миллиарда гривен

Одесская область – 0,83 миллиарда гривен

Кто и за что платит?

В 2025 году граждане платят налог на недвижимое имущество. Он начисляется на:

квартиры площадью более 60 квадратных метров;

дома свыше 120 квадратных метров;

различные объекты жилой недвижимости, если совокупная площадь превышает 180 квадратных метров.

Заметьте. Размер ставки налога не может быть выше 1,5% размера минимальной зарплаты за квадратный метр.

Каким будет налог на имущество в 2026 году?

Согласно законопроектом госбюджета, минимальная зарплата с 1 января 2026 года составит 8 647 гривны. Как мы отметили выше, максимальная ставка налога на недвижимость = 1,5% от минимальной зарплаты

Итак, формула расчета следующая: 1,5% × 8 647 гривен = 129,705 гривен за 1 квадратный метр.

Если округлить, максимальная ставка, которую в 2026 году местные власти смогут установить – это 129,71 гривны за квадратный метр.

Для сравнения, в 2025 платят за 2024 год (при минималке 7 100 гривен) – максимум 106,5 гривен за квадратный метр. Разница – плюс 23,21 гривны за каждый квадратный метр сверх необлагаемой площади.

Например, за 100 "лишних" квадратов плательщик может выложить на 2 321 гривны и более, если будет установлена максимальная ставка.