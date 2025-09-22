У січні – серпні українці перерахували до місцевих бюджетів близько 8,7 мільярдів гривень податку на нерухоме майно. Це на 1,6 мільярдів гривень або 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Українці сплатили рекордну суму?

Про це повідомила Державна податкова служба, передає 24 Канал. За даними податкової, кількість платників цього податку склала 740 тисяч осіб.

Де сплачують найбільше?

Найбільші надходження зафіксовані в таких регіонах:

Київ – 1,74 мільярди гривень

Київська область – 0,86 мільярдів гривень

Дніпропетровська область – 0,84 мільярди гривень

Одеська область – 0,83 мільярди гривень

Хто і за що платить?

У 2025 році громадяни сплачують податок на нерухоме майно. Він нараховується на:

квартири площею понад 60 квадратних метрів;

будинки понад 120 квадратних метрів;

різні об'єкти житлової нерухомості, якщо сукупна площа перевищує 180 квадратних метрів.

Зауважте. Розмір ставки податку не може бути вищим 1,5% розміру мінімальної зарплати за квадратний метр.

Яким буде податок на майно у 2026 році?

Згідно з законопроєктом держбюджету, мінімальна зарплата з 1 січня 2026 року становитиме 8 647 гривні. Як ми зазначили вище, максимальна ставка податку на нерухомість = 1,5% від мінімальної зарплати

Тож, формула розрахунку наступна: 1,5% × 8 647 гривень = 129,705 гривень за 1 квадратний метр.

Якщо заокруглити, максимальна ставка, яку у 2026 році місцева влада зможе встановити – це 129,71 гривні за квадратний метр.

Для порівняння, у 2025 платять за 2024 рік (при мінімалці 7 100 гривень) – максимум 106,5 гривень за квадратний метр. Різниця – плюс 23,21 гривні за кожен квадратний метр понад неоподатковувану площу.

Наприклад, за 100 "зайвих" квадратів платник може викласти на 2 321 гривні і більше, якщо буде встановлена максимальна ставка.