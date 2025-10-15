Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении правительственный законопроект №14025, который вводит налогообложение для украинцев, продающих товары или предоставляющих услуги через интернет-платформы.

Комитет Рады одобрил законопроект?

Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. По его словам, комитет предлагает установить налоговую льготу на продажи до 2000 евро в год без уплаты налогов. В самой правительственной редакции такой нормы пока нет.

Заметьте. Документ предусматривает, что цифровые платформы, такие как OLX, Rozetka и другие, будут выполнять роль дополнительных налоговых агентов. Налог для физических лиц составит 5%.

Платформы будут обязаны определять подотчетных пользователей, проверять их деятельность и ежегодно подавать отчеты в Государственную налоговую службу о доходах этих продавцов.

Законопроект о "налоге на OLX" предусматривает льготу?

Законопроект предусматривает льготную ставку 5% для тех продавцов, которые отвечают определенным условиям: имеют отдельный банковский счет для операций, не используют наемный труд, не продают подакцизные товары и не превышают лимит дохода около 6,7 миллионов гривен в год.

Банки также будут обязаны предоставлять налоговой информацию об операциях на таких специальных счетах.

Важно. В то же время законопроект позволяет продавать до 3-х товаров на сумму до 2000 евро в год без открытия отдельного банковского счета.

Что этому предшествовало?