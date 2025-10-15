Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні урядовий законопроєкт №14025, який запроваджує оподаткування для українців, що продають товари чи надають послуги через інтернет-платформи.

Комітет Ради схвалив законопроєкт?

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. За його словами, комітет пропонує встановити податкову пільгу на продажі до 2000 євро на рік без сплати податків. У самій урядовій редакції такої норми наразі немає.

Дивіться також Понад 200 тисяч штрафу: за що ФОПи можуть втрати сотні тисяч гривень

Зауважте. Документ передбачає, що цифрові платформи, такі як OLX, Rozetka та інші, виконуватимуть роль додаткових податкових агентів. Податок для фізичних осіб становитиме 5%.

Платформи будуть зобов'язані визначати підзвітних користувачів, перевіряти їх діяльність і щороку подавати звіти до Державної податкової служби про доходи цих продавців.

Законопроєкт про "податок на OLX" передбачає пільгу?

Законопроєкт передбачає пільгову ставку 5% для тих продавців, які відповідають певним умовам: мають окремий банківський рахунок для операцій, не використовують найману працю, не продають підакцизні товари та не перевищують ліміт доходу близько 6,7 мільйонів гривень на рік.

Банки також будуть зобов'язані надавати податковій інформацію про операції на таких спеціальних рахунках.

Важливо. Водночас законопроєкт дозволяє продавати до 3-х товарів на суму до 2000 євро на рік без відкриття окремого банківського рахунку.

Що цьому передувало?