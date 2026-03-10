Голосование за "налог на OLX" провалили: что это значит для бизнеса

Рада голосовала за законопроект №14025, однако для его принятия не хватило голосов. Он известен в Украине как законопроект о "налоге на OLX" для онлайн-платформ.

Введут ли "налог на OLX" в Украине?

Голосование за законопроект о налогообложении цифровых платформ Верховная Рада провалила, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Смотрите также Необлагаемый минимум в 2026 году: как начисляют штрафы украинцам

"За" проголосовали лишь 168 депутатов, при этом 44 проголосовали "против", а еще 11 – воздержались. Не принимали участие в голосовании 76 человек.

Что эксперт думает о налогообложении онлайн-платформ?

Известно, что "налог на OLX" предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученные через цифровые платформы. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом.

Таким образом доходы граждан, которые получены от деятельности на интернет-площадках, а именно OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и другие, будут облагаться налогом.

Шевчишин положительно отзывается о законопроекте о налогообложении цифровых интернет-платформ. Согласно этому проекту, цифровые площадки становятся налоговыми агентами, которые сразу после совершения операции начисляют налог, а затем снимает его.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Таким образом людям не нужно делать никаких дополнительных действий для того, чтобы оплатить налог на различных платформах, потому что это будет происходить автоматически. Впрочем конечно, что получать придется меньшую сумму, чем раньше получали.

Однако сейчас немало вариантов, что будут помогать обойти это налогообложение. Например, переходить на площадки, такие как телеграмм-каналы, преимущественно анонимные. И соответственно работать через них.

Что еще известно о "налоге на OLX"?