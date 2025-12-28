В 2026 году для физических лиц предпринимателей в Украине ожидаются изменения, касающиеся как размера по уплате единого налога и единого соцвзноса, так и правил отчетности.

Дело в том, что рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума непосредственно повлияет на налоговую нагрузку и лимиты доходов, в результате которых ФЛП могут оставаться на упрощенной системе налогообложения.

Впрочем, наиболее существенным нововведением может стать введение обязательной уплаты налога на добавленную стоимость для ФЛП, который может вступить в силу уже в 2027 году. А также принятие решения о введении так называемого "налога на OLX", вокруг которого продолжаются дискуссии.

24 Канал узнал, какие налоги и взносы должны будут платить ФЛП в 2026 году, как изменятся правила отчетности для предпринимателей, и при каких условиях нужно будет платить НДС, если его введут для всех.

Введут ли для ФЛП обязательную уплату НДС в 2026 году?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом заявил, что решение об обязательной уплате НДС для всех ФЛП станет проблемой для многих предпринимателей. Речь идет о бизнесах, которые должны будут уплатить 20% НДС, если их оборот в год превышает 1 миллион гривен.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Наибольшее влияние это окажет на ФЛП II и III групп. Согласно заявлениям главы Минфина и плана с МВФ, законопроект о НДС должен быть подан в Верховную Раду и проголосован в I квартале 2026 года. Впрочем, официально вступит в силу он только с 1 января 2027 года.

Такое решение может спровоцировать дополнительную нагрузку на бизнесы, добавляет Шевчишин. Кроме того, рассчитывать правильно НДС не так легко, как кажется, а значит, мелким предпринимателям придется еще тратить средства на услуги бухгалтеров.

Дополнительно, для некоторых бизнесов такая модель налогов вообще не подходит. В частности речь идет о тех, кто покупает у фермеров овощи или фрукты, а потом перепродает на рынке (так называемые перекупки).

Когда предприниматель покупает товар с НДС и потом его продает с НДС, то возникает только разница на сумму, которую было добавлено. А если отдельные предприниматели не имеют входного НДС, то соответственно будут обязаны заплатить его за всю цену товара. В результате часть бизнесов начнет повышать цену на товар или услугу для того, чтобы заложить все изменения в стоимость. Пострадает конечный потребитель,

– резюмирует Шевчишин.

Кроме того, немало ФЛП просто закроется, ведь их модель труда не будет достаточно качественной, чтобы выдержать налоговое давление.

На самом деле изменения относительно такого налогообложения не от МВФ. Фонд требует от Украины только обеспечить необходимые бюджетные поступления.

А правительство предлагает взамен различные варианты, среди которых и есть налог на добавленную стоимость для всех ФЛП, у кого оборот более 1 миллиона гривен в год.

Несмотря на обязательную уплату НДС, есть немало и полезных предложений, например, по тому бизнесу, который разбивает свои расходы по разным ФЛП для избежания уплаты налогов.

Что такое НДС?



НДС – это косвенный налог, который уплачивается с добавленной стоимости товаров и услуг НДС. Фактически его платит конечный потребитель, а бизнес только начисляет и перечисляет налог в бюджет. Ставка НДС в Украине – 20%.

Как рассказал 24 Каналу Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, изменение правил налогообложения, которое предлагается сейчас на фоне нового соглашения Украины с МВФ, это скорее иллюзия простых решений и надежда на то, что НДС и снижение порога налогообложения решит проблему наполнения бюджета.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Но в таких случаях не будет увеличения поступлений, а скорее наоборот. Большая часть нынешнего бизнеса перейдет в тень.

Дело в том, что нужно бороться со схемами в бизнесе точечно, а не вводить изменения для всех ФЛП. То есть фискальная политика должна начинаться с аналитики и моделирования влияния изменений, оценки рисков тенизации и последствий для занятости. А это бы позволило точечно влиять на злоупотребления без ущерба.

Какая есть альтернатива законопроекту по НДС?

Еще раньше в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман обратил внимание на то, что предложение Минфина "будет нервировать весь малый и микробизнес", ведь станет бременем, учитывая его сложность.

Дело в том, что нагрузка возрастет не только на ФЛП, но и на налоговую, которая должна будет администрировать 660 тысяч новых плательщиков НДС.

Законопроект простой, как угол дома: убрать исключение о миллионе, который ранее не распространялся на плательщиков единого налога. Это именно та нелепая и вредная норма, о которой мы и думали раньше, что Министерство финансов так сделает. Оно так и сделало. Но шансов у этого законопроекта – ноль,

– говорит господин Олег.

Он отмечает, что НДС – сложный в администрировании налог, что требует отдельного бухгалтера и серьезной системы отчетности, которая может стать бременем для малого предпринимателя.

Впрочем, данный законопроект можно усовершенствовать, объясняет Гетман, а именно: изменить порог для регистрации плательщиков единого налога плательщиками НДС.

И для этого надо добавить порог не в 1 миллион, а европейский – 85 тысяч евро.

Будет ли внедрен "налог на OLX"?

Еще летом Кабмин одобрил новый законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученные через цифровые платформы.

Таким образом доходы граждан, которые получены от деятельности на интернет-площадках, а именно OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и другие, будут обложены налогом.

Как это работать на самом деле: тот, кто будет продавать товар или услугу на сумму до 12 прожиточных минимумов в год, а это где-то более 36 тысяч гривен, – не будет облагаться налогом. Зато для тех, кто получает в год больше средств, будет действовать ставка в 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Такие крупные цифровые платформы, например Uklon, Bolt, Glovo и Uber, поддержали такую инициативу, опубликовав открытое письмо, где объяснили, почему такой закон важен как для государства, так и для граждан и бизнеса.

Зато в OLX еще раньше сообщили, передает Liga.net, что эта инициатива может угрожать украинцам продавать подержанные вещи онлайн, если нет коммерческой цели. Кроме того, этот налог может спровоцировать еще и рост цен, а значит, даже подержанная вещь подорожает.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин положительно отзывается о законопроекте о налогообложении цифровых интернет-платформ.

Согласно этому проекту, цифровые площадки становятся налоговыми агентами, которые сразу после совершения операции начисляют налог, а затем снимает его.

Таким образом людям не нужно делать никаких дополнительных действий для того, чтобы оплатить налог на различных платформах, потому что это будет происходить автоматически. Впрочем, конечно, что получать придется меньшую сумму, чем раньше получали,

– говорит финансовый аналитик.

Однако сейчас немало есть вариантов, что будут помогать обойти это налогообложение. Например, переходить на площадки, такие как телеграмм-каналы, преимущественно анонимные. И соответственно работать через них.

Когда введут налог на OLX?

Шевчишин заявляет, что сроки согласования "налога на OLX" до сих пор нет, ведь финального чтения законопроекта еще до сих пор не было.

Впрочем, практика налоговых изменений предусматривает, что они не могут внедряться в очень короткий период. Обязательно нужен период адаптации и период производства.

Дело в том, что любые налоговые изменения влекут за собой обязательную бухгалтерию, программные приложения, которые будут обеспечивать это, то есть что они подготовились к этому, и прочее.

Кстати! Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, по состоянию на 17 декабря, Верховная Рада отказалась включать в повестку дня законопроект о налогообложении доходов, полученных на цифровых платформах.

Теоретически ввести налог уже в начале 2026 года возможно, однако на практике это сразу создает серьезные проблемы, если рынок и его участники к этому не готовы.

Возникает ситуация, когда налоговое обязательство уже существует, но нет четко прописанных процедур: непонятно, по каким формам отчитываться, куда и по каким каналам передавать информацию.

В результате налоговая служба руководствуется законом и требует уплаты налогов, тогда как участники рынка не имеют технической и регуляторной возможности выполнить эти требования. Это создает ситуацию, при которой одна сторона формально имеет право контроля и санкций, а другая – объективно не готова к выполнению норм,

– объясняет Шевчишин.

Как изменятся суммы налогов для ФЛП в 2026 году?

Изменение минимальной зарплаты и его последствия для ФЛП

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата увеличится до 8 647 гривен, что автоматически меняет размеры налогов и социального взноса для предпринимателей. Кроме того, меняется еще и прожиточный минимум для трудоспособных лиц, а именно до 3 028 гривен.

Из-за этого повысятся суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ, а также вырастут предельные доходы для ФЛП на упрощенной системе.

ЕСВ (для всех ФЛП)

Ставка остается на уровне 22%, но если в 2025 году сумма была минимальная 1 760 гривен в месяц, то в 2026 году она вырастет до 1 902 гривен в месяц.

Единый налог

Для ФЛП 1 группы (10% прожиточного минимума) возрастет ЕН с 303 гривен в месяц до 333 гривен в месяц.

Для ФЛП 2 группы (20% минимальной зарплаты) – с 1 600 гривен до 1 729 гривен в месяц.

Для ФЛП 3 группы – ставка останется на уровне 3% или 5% в зависимости от того, платит ли предприниматель НДС.

Пересмотр лимитов

Повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума автоматически поднимает лимиты доходов для ФЛП на упрощенной системе.

Дело в том, что годовые предельные показатели доходов, по которым ФЛП могут оставаться на упрощенной системе, привязаны к минимальной зарплате:

І группа – 1 444 049 гривен (167 минимальных зарплат),

ІІ группа – 7 211 598 гривен (834 минимальных зарплат),

ІІІ группа – 10 091 049 гривен (1 167 минимальных зарплат).

Эти лимиты будут зафиксированы с 1 января 2026 года и в течение года их не будут менять.

Новые правила отчетности и порядок уплаты

Кроме того, 2026 год приносит изменения и по отчетности. С нового года ФЛП переходят на квартальную объединенную отчетность по НДФЛ, ВЗ и ЕСВ вместо ежемесячной, что упрощала налоговый процесс.

По новым правилам, отчет за квартал подается в течение 40 календарных дней после его завершения – например, отчет за I квартал подается до 10 мая 2026 года. Впрочем, декабрьские/годовые отчеты подаются согласно действующему порядку, по состоянию на 2025 год.