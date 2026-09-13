ФЛП могут незаметно терять сотни гривен на налогах: что нужно знать

Для предпринимателя уплата налогов – обязательная часть работы, которую нельзя откладывать без последствий. Но сама сумма налогового платежа – не единственная статья расходов, с которой может столкнуться ФЛП.

Какими способами ФЛП может уплачивать налоги и кто взимает комиссию

В зависимости от способа уплаты налогов за перевод средств в бюджет придется дополнительно заплатить комиссию, пишет Новости.LIVE.

Украинские предприниматели уплачивают налоги и взносы ежемесячно или ежеквартально. При этом банк, платежный сервис или другое финансовое учреждение может взимать отдельную плату за проведение операции. Именно поэтому ФЛП стоит обращать внимание не только на сумму налога, но и на то, через какой сервис он его уплачивает:

1. Дия: удобно, но не всегда дешевле всего

Один из популярных способов уплаты налогов для ФЛП – приложение Дия. Оно позволяет отслеживать суммы обязательств и конечные сроки платежей.

Однако за удобство в некоторых случаях придется доплатить. Например, если через Дию уплачивать единый социальный взнос за квартал в размере 5 707,02 гривны, дополнительная комиссия составит около 74 гривен.

Для одного платежа это может показаться незначительной суммой. Но если подобные операции совершаются регулярно, за год накапливаются дополнительные расходы, которых предприниматель мог бы избежать.

2. Банки: комиссии существенно различаются

Еще один распространенный вариант – уплачивать налоги через онлайн-банкинг. Здесь перед осуществлением платежа стоит проверить актуальные тарифы конкретного банка.

Например, в "Приватбанке" комиссия составляет 1% от суммы платежа, но не может превышать 200 гривен. В то же время monobank не взимает комиссию за такие платежи со своих клиентов.

Таким образом, даже при одинаковой сумме налога итоговые расходы предпринимателя могут различаться в зависимости от того, каким банком или сервисом он пользуется.

3. Платежные сервисы

ФЛП также могут уплачивать налоговые обязательства через "Электронный кабинет плательщика" на портале Государственной налоговой службы.

Там можно просмотреть информацию о едином налоге, военном сборе и ЕСВ. В разделе "Состояние расчетов с бюджетом" доступна возможность произвести оплату через системы электронных платежей.

По состоянию на сентябрь 2026 года для сравнения можно взять стандартную сумму квартального ЕСВ – 5 707,02 гривны. Комиссии сервисов при этом составляют:

Google Pay – 85 гривен;

Portmone – 1,5 % от суммы, но не менее 5 гривен;

GoPay – 1,8%, минимум 9 гривен;

iPay – 120 гривен.

Разница между сервисами довольно существенная. Особенно это становится заметно, если предприниматель уплачивает не только ЕСВ, но и другие налоги.

Важно, что для ФЛП третьей группы вопрос комиссий может быть особенно важным. Такие предприниматели уплачивают единый налог в размере 5% от дохода за квартал.

Если доход за квартал значительный, соответственно растет и сумма налогового платежа. А значит, при процентной комиссии увеличивается и сумма, которую предприниматель платит сверх того. Например, даже небольшой процент от большого платежа может превратиться в сотни гривен лишних расходов.

Как ФЛП не переплачивать

Самый простой способ сократить дополнительные расходы – сравнить несколько вариантов перед осуществлением платежа.

Если один банк или сервис взимает фиксированную сумму, а другой – процент, при небольшом платеже выгоднее может быть первый вариант. Для больших сумм, наоборот, важно проверять максимальный лимит комиссии. Также стоит обращать внимание на несколько моментов:

размер комиссии;

зависит ли она от суммы платежа;

есть ли максимальный лимит комиссии;

сохраняется ли история операций;

насколько удобно получить подтверждение платежа.

Поэтому ФЛП стоит заранее проверять тарифы банка или платежного сервиса, которым он планирует пользоваться. Это занимает несколько минут, но может помочь не тратить лишние деньги на сам факт перевода налогов.