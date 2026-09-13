Якими способами ФОП може сплачувати податки і хто бере комісію

Залежно від способу сплати податків, за переказ коштів до бюджету доведеться додатково заплатити комісію, пише Новини.LIVE.

Українські підприємці сплачують податки та внески щомісяця або щокварталу. При цьому банк, платіжний сервіс або інша фінансова установа може стягувати окрему плату за проведення операції. Саме тому ФОП варто звертати увагу не тільки на суму податку, а й на те, через який сервіс він його сплачує:

1. Дія: зручно, але не завжди найдешевше

Один із популярних способів сплати податків для ФОП – застосунок Дія. Він дозволяє стежити за сумами зобов'язань і кінцевими термінами платежів.

Однак за зручність у деяких випадках доведеться доплатити. Наприклад, якщо через "Дію" сплачувати єдиний соціальний внесок за квартал у розмірі 5 707,02 гривні, додаткова комісія становитиме близько 74 гривень.

Для одного платежу це може здаватися незначною сумою. Але якщо подібні операції здійснюються регулярно, за рік набігають додаткові витрати, яких підприємець міг би уникнути.

2. Банки: комісії суттєво відрізняються

Ще один поширений варіант – сплачувати податки через онлайн-банкінг. Тут перед проведенням платежу варто перевірити актуальні тарифи конкретного банку.

Наприклад, у “Приватбанку” комісія становить 1% від платежу, але не може перевищувати 200 гривень. Водночас monobank не стягує комісію за такі платежі зі своїх клієнтів.

Отже, навіть за однакової суми податку підсумкові витрати підприємця можуть відрізнятися залежно від того, яким банком або сервісом він користується.

3. Платіжні сервіси

ФОП також можуть сплачувати податкові зобов'язання через Електронний кабінет платника на порталі Державної податкової служби.

Там можна переглянути інформацію про єдиний податок, військовий збір та ЄСВ. У розділі "Стан розрахунків із бюджетом" доступна можливість здійснити оплату через системи електронних платежів.

Станом на вересень 2026 року для порівняння можна взяти стандартну суму квартального ЄСВ – 5 707,02 гривні. Комісії сервісів при цьому становлять:

Google Pay – 85 гривень;

Portmone – 1,5% від суми, але не менше 5 гривень;

GoPay – 1,8%, мінімум 9 гривень;

iPay – 120 гривень.

Різниця між сервісами досить відчутна. Особливо це стає помітно, якщо підприємець сплачує не лише ЄСВ, а й інші податки.

Важливо, що для ФОП третьої групи питання комісій може бути особливо важливим. Такі підприємці сплачують єдиний податок у розмірі 5% від доходу за квартал.

Якщо дохід за квартал значний, відповідно зростає і сума податкового платежу. А отже, при відсотковій комісії збільшується і сума, яку підприємець віддає додатково. Наприклад, навіть невеликий відсоток від великого платежу може перетворитися на сотні гривень зайвих витрат.

Як ФОП не переплачувати

Найпростіший спосіб скоротити додаткові витрати – порівняти кілька варіантів перед проведенням платежу.

Якщо один банк або сервіс бере фіксовану суму, а інший – відсоток, на невеликому платежі вигіднішим може бути перший варіант. Для великих сум, навпаки, важливо перевіряти максимальний ліміт комісії. Також варто звертати увагу на кілька речей:

розмір комісії;

чи залежить вона від суми платежу;

чи є максимальний ліміт комісії;

чи зберігається історія операцій;

наскільки зручно отримати підтвердження платежу.

Тому ФОП варто заздалегідь перевіряти тарифи банку чи платіжного сервісу, яким планує користуватися. Це займає кілька хвилин, але може допомогти не витрачати зайві гроші на сам факт переказу податків.



