Единый налог, военный сбор и социальный взнос: как вырастут суммы для ФЛП

Из-за того, что в следующем году изменятся размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума, то налоговая нагрузка для ФЛП тоже изменится. Речь идет о конечном размере единого налога, военного сбора и минимальных страховых взносов.

Каким будет налогообложение ФЛП в 2026 году?

С 2026 года минимальная зарплата составит 8 647 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 328 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на проект госбюджета.

Такие изменения повлияют на налогообложение ФЛП I – III групп:

I группа

Лимит доходов установлен на уровне 1 444 049 гривен. Единый налог – 10% от размера прожиточного минимума, а значит с 1 января это 328 гривен.

В 2026 году военный сбор для ФЛП I группы установлен в размере 10% от одного размера минимальной зарплаты. – это будет 864,70 гривны в месяц. А минимальный страховой взнос ежемесячно составит 22% от минимальной зарплаты, то есть 1902,34 гривны.

II группа

Лимит доходов в 2026 году – 7 211 598 гривен. Ставка единого налога – до 20% от размера минимальной зарплаты. Итак, следующем году это 1 729,40 гривны ежемесячно.

Военный сбор для ФЛП – 10% от 1 размера минимальной зарплаты. Это 864,70 гривны в месяц. Минимальный страховой взнос ежемесячно будет составлять 1 902,34 гривны.

III группа

Лимит доходов – 10 091 049 гривен. Ставки единого налога в процентах к доходу: 5% или 3% при уплате НДС. Зато военный сбор установлен в размере 1% от дохода.

Относительно минимального страхового взноса, то он составит ежемесячно 1 902,34 гривны.

Напоминаем! В соответствии с инициативе НБУ, в Украине могут ввести налоги за некоторые международные посылки, предметы роскоши и даже за электрокары. Речь идет о том, что эти меры направлены на уменьшение дефицита текущего счета платежного баланса.

