Єдиний податок, військовий збір та соціальний внесок: як зростуть суми для ФОПів

Через те, що наступного року зміняться розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, то податкове навантаження для ФОПів теж зміниться. Йдеться про кінцевий розмір єдиного податку, військового збору та мінімальних страхових внесків.

Яким буде оподаткування ФОПів у 2026 році?

З 2026 року мінімальна зарплата становитиме 8 647 гривень, а прожитковий мінімум для працезданих осіб – 3 328 гривень, передає 24 Канал з посиланням на проєкт держбюджету.

Такі зміни вплинуть на оподаткування ФОПів I – III груп:

I група

Ліміт доходів встановлена на рівні 1 444 049 гривень. Єдиний податок – 10% від розміру прожиткового мінімуму, а отже з 1 січня це 328 гривень.

У 2026 році військовий збір для ФОП І групи встановлено у розмірі 10% від одного розміру мінімальної зарплати. – це буде 864,70 гривні на місяць. А мінімальний страховий внесок щомісячно становитиме 22% від мінімальної зарплати, тобто 1902,34 гривні.

II група

Ліміт доходів у 2026 році – 7 211 598 гривень. Ставка єдиного податку – до 20% від розміру мінімальної зарплати. Отже, наступного року це 1 729,40 гривні щомісяця.

Військовий збір для ФОПів – 10% від 1 розміру мінімальної зарплати. Це 864,70 гривні на місяць. Мінімальний страховий внесок щомісячно становитиме 1 902,34 гривні.

III група

Ліміт доходів – 10 091 049 гривні. Ставки єдиного податку у відсотках до доходу: 5% або 3% при сплаті ПДВ. Натомість військовий збір встановлено у розмірі 1% від доходу.

Щодо мінімального страхового внеску, то він становитиме щомісячно 1 902,34 гривні.

Нагадуємо! Відповідно до ініціативи НБУ, в Україні можуть ввести податки за деякі міжнародні посилки, предмети розкоші та навіть за електрокари. Йдеться про те, що ці заходи спрямовані на зменшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу.

