Внимание, последний день: что каждый ФЛП должен сделать 20 мая

20 мая для украинских физических лиц-предпринимателей завершается важный налоговый срок. До конца дня ФОПы всех групп должны выполнить свои обязательства по уплате единого налога и военного сбора.

Налоги для ФЛП: крайние даты

20 мая – крайняя дата для уплаты налогов, чтобы не схватить штраф. Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович.

Что должны уплатить ФЛП 1-й группы:

единый налог за май – 332,80 гривны;

военный сбор за май – 864,70 гривны.

Обязанности для ФЛП 2-й группы:

единый налог за май – 1 729,40 гривен;

военный сбор за май – 864,70 гривен.

В то же время для предпринимателей 1 – 2 групп, которые зарегистрированы на территориях ведения боевых действий, уплата этих платежей является добровольной.

Что должны сделать ФЛП 3-й группы:

уплатить 5% единого налога за 1-й квартал;

уплатить 1% военного сбора за 1-й квартал.

Почему важно не пропустить дедлайн? Налоговые обязательства для ФЛП имеют четкие календарные сроки, и их нарушение может привести к штрафным санкциям или начислению пени. Именно поэтому эксперты советуют контролировать даты уплаты и не откладывать платежи на последний день.

Какие штрафы на несвоевременную уплату налогов?

Закон предусматривает разное наказание за неуплату налогов – от финансовых санкций до уголовной ответственности. И все зависит от того, насколько серьезным является нарушение, пишет ГНС.

В соответствии со статьей 124 Налогового кодекса Украины штрафы достигают если задержка составляет до 30 календарных дней – 5% от суммы налогового долга, если задержка уплаты более 30 дней – 10% от суммы долга.

Более того, согласно статье 109 НКУ, для применения этого штрафа не обязательно доказывать вину плательщика. То есть ответственность наступает автоматически за сам факт просрочки.

Если же налоговая докажет, что неуплата была умышленной, применяются более высокие штрафы:

25% от суммы неуплаченного налога – за первое нарушение.

50% от суммы неуплаченного налога – за повторное нарушение в течение 3 лет.

Если до привлечения к ответственности ФЛП успеет уплатить необходимые налоги, сборы, начисленные финансовые санкции и пеню, то уголовной ответственности можно избежать,

– добавляет юрист Ирина Мельникович.

Что еще ожидает ФЛП в мае?

После того как физические лица-предприниматели и граждане подают отчетность и декларации, у налоговой службы стартует следующий этап работы – камеральные проверки. Как правило, этот процесс активизируется уже с мая и может продолжаться до конца лета, пишет редакция эксперта Богдана Янкива.

Суть проста: автоматические алгоритмы, а иногда и вручную, инспекторы сравнивают показатели поданных деклараций между собой и с другими данными, которые есть у ГНС. Где есть расхождения – туда летит письмо с вопросами,

– сообщили в редакции YANKIV.

Налоговая сравнивает:

данные из деклараций ФЛП;

информацию из регистраторов расчётных операций (РРО/ПРРО);

отчеты работодателей (форма 4ДФ);

банковские и платежные операции через финансовые сервисы;

другие цифровые следы хозяйственной деятельности.

Где система видит расхождения – туда автоматически формируется запрос или письмо к налогоплательщику.

Самые распространенные ошибки, которые находит налоговая

Специалисты выделяют типичные ситуации, которые чаще всего становятся причиной запросов от ГНС:

когда доход через кассовые аппараты (РРО/ПРРО) больше, чем задекларированный в отчетности;

когда суммы в форме 4ДФ превышают данные декларации ФЛП;

когда поступления через платежные сервисы (например, NovaPay) не отражены в отчетности или не фискализированы;

когда зарплаты наемных работников выглядят непропорционально низкими;

технические ошибки в заполнении деклараций или пропущенные поля.

Отдельно налоговики обращают внимание на нетипичные финансовые модели, которые не соответствуют заявленному виду деятельности.

Почему камеральные проверки стали более жесткими? Эксперты отмечают, что в последние годы контроль со стороны ГНС постепенно автоматизируется. Это означает, что значительную часть проверок выполняют алгоритмы, которые выявляют даже незначительные несоответствия.

