Изменения в мае: что нужно знать о ФЛП 2 группы

ФЛП 2 группы могут оформить налогоплательщики, которые осуществляют определенную деятельность. Например, занимаются фотографией.

Кто может получить ФЛП 2 группы

ФЛП 2 группы могут оформить граждане, которые используют наемный труд. При этом, количество их работников не может превышать 10 человек.

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Важным условием является то, что потенциальный предприниматель осуществляет хозяйственную деятельность, то есть предоставляет услуги или производит/продает товары. Эту же группу предоставляют работниками сферы ресторанного хозяйства. Также к разрешенным сфер деятельности входят:

организация захоронений;

фотография;

ремонт музыкальных инструментов;

услуги по уборке;

парикмахерские услуги;

работа в салонах красоты;

ремонт бытовых приборов.

То есть такой ФЛП предоставляется:

ювелирам;

фотографам;

работникам сферы красоты;

няням;

поварам;

официантам;

портнихам и тому подобное.

Какие налоги должен уплатить ФЛП 2 группы

ФЛП 2 группы имеет предельный объем дохода за календарный год – 834 размера минимальной заработной платы – 6 672 000 гривен.

С мая изменений для ФЛП 2 группы не предусмотрено. В 2024 году эти предприниматели должны уплатить следующие налоги:

Единый налог – 20% от минимальной зарплаты – если налоговый адрес ФЛП 2 группы зафиксирован на территориях боевых действий или на временно оккупированных регионах Украины, его можно не платить;

ЕСВ – 22% от минимальной заработной платы – можно не платить, если предприниматель мобилизован или задействован для выполнения обязанностей, относительно мобилизации.

Также предприниматель должен уплатить НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%), если привлечен наемный труд.