Зміни у травні: що потрібно знати про ФОП 2 групи

ФОП 2 групи можуть оформити платники податків, які здійснюють певну діяльність. Наприклад, займаються фотографією.

Хто може отримати ФОП 2 групи

ФОП 2 групи можуть оформити громадяни, які використовують найману працю. При цьому, кількість їхніх працівників не може перевищувати 10 осіб.

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Важливою умовою є те, що потенційний підприємець здійснює господарську діяльність, тобто надає послуги чи виробляє/продає товари. Цю ж групу надають працівниками сфери ресторанного господарства. Також до дозволених сфер діяльності входять:

організація поховань;

фотографія;

ремонт музичних інструментів;

послуги з прибирання;

перукарські послуги;

робота в салонах краси;

ремонт побутових приладів.

Тобто такий ФОП надається:

ювелірам;

фотографам;

працівникам сфери краси;

няням;

кухарям;

офіціантам;

кравчиням тощо.

Які податки має сплатити ФОП 2 групи

ФОП 2 групи має граничний обсяг доходу за календарний рік – 834 розміри мінімальної заробітної плати – 6 672 000 гривень.

З травня змін для ФОПів 2 групи не передбачено. У 2024 році ці підприємці мають сплатити такі податки:

Єдиний податок – 20% від мінімальної зарплати – якщо податкова адреса ФОП 2 групи зафіксована на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих регіонах України, його можна не сплачувати;

ЄСВ – 22% від мінімальної заробітної плати – можна не сплачувати, якщо підприємця мобілізовано або ж він задіяний для виконання обов’язків, відносно мобілізації.

Також підприємиць має сплатити ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%), якщо залучено найману працю.