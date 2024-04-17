Зміни у травні: що потрібно знати про ФОП 2 групи

17 квітня 2024, 19:00
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Дія

ФОП 2 групи можуть оформити платники податків, які здійснюють певну діяльність. Наприклад, займаються фотографією.

Хто може отримати ФОП 2 групи

ФОП 2 групи можуть оформити громадяни, які використовують найману працю. При цьому, кількість їхніх працівників не може перевищувати 10 осіб.

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Важливою умовою є те, що потенційний підприємець здійснює господарську діяльність, тобто надає послуги чи виробляє/продає товари. Цю ж групу надають працівниками сфери ресторанного господарства. Також до дозволених сфер діяльності входять:

  • організація поховань;
  • фотографія;
  • ремонт музичних інструментів;
  • послуги з прибирання;
  • перукарські послуги;
  • робота в салонах краси;
  • ремонт побутових приладів.

Тобто такий ФОП надається:

  • ювелірам;
  • фотографам;
  • працівникам сфери краси;
  • няням;
  • кухарям;
  • офіціантам;
  • кравчиням тощо.
Зауважте! ФОП 2 групи має граничний обсяг доходу за календарний рік – 834 розміри мінімальної заробітної плати – 6 672 000 гривень.

Які податки має сплатити ФОП 2 групи

З травня змін для ФОПів 2 групи не передбачено. У 2024 році ці підприємці мають сплатити такі податки:

  • Єдиний податок – 20% від мінімальної зарплати – якщо податкова адреса ФОП 2 групи зафіксована на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих регіонах України, його можна не сплачувати;
  • ЄСВ – 22% від мінімальної заробітної плати – можна не сплачувати, якщо підприємця мобілізовано або ж він задіяний для виконання обов’язків, відносно мобілізації.

Також підприємиць має сплатити ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%), якщо залучено найману працю.

Автор: Анастасія Зорик