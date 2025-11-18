Налоговая взыскала 100 миллионов гривен долгов благодаря новой системе: как она работает
- Налоговая служба Украины внедрила новую автоматизированную систему, которая позволила взыскать более 100 миллионов гривен налогового долга с более 2 тысяч предприятий.
- Новая система автоматически списывает средства со счетов юридических лиц, минимизируя человеческий фактор и усиливая эффективность борьбы с налоговой задолженностью.
В налоговой службе запустили новую автоматизированную систему для взыскания долгов. Она автоматически списывает средства со счетов юрлиц, когда они там появляются.
Как налоговая по-новому взимает долги?
Запуск автоматизированной системы уже позволил взыскать более 100 миллионов налогового долга с юрлиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС Украины.
Руководительница службы Леся Карнаух рассказала, что эта сумма налогового долга взыскана более, чем с 2 тысяч предприятий. Речь идет об автоматическом взыскании налогового долга с юридических лиц с использованием электронных платежных инструкций.
До запуска этой системы, например, налоговый долг учитывался за предприятием. Мы направляли бумажную платежную инструкцию в банк, где открыт счет у должника, чтобы взыскать. И начиналась история: то средств нет, то другие сложности,
– отметила Карнаух.
Новая система полностью меняет подход. Этот инструмент работает всего два месяца, но уже демонстрирует стабильную положительную динамику.
Все сгенерировано, сформировано, связано между собой. На счету есть деньги – взыскали,
– говорит Карнаух.
Новая система минимизирует человеческий фактор, ускоряет процесс и усиливает эффективность борьбы с налоговой задолженностью.
К слову, новая система предусматривает взаимодействие между ГНС, Государственным казначейством и платежными сервисами. Это позволит осуществлять принудительное списание средств в электронном формате через систему электронных платежей Национального банка.
Что известно о налогах в Украине?
Крупные предприятия в Украине избегают полной уплаты налогов через схемы дробления бизнеса, разделяя его на ФЛП или юрлица. Налоговая служба нуждается в перезагрузке и новых возможностей для борьбы с этими схемами, что требует принятия законопроекта №9243.
С 2026 года вырастут минималка и прожиточный минимум в Украине, что повлияет на налоговую нагрузку для ФЛП I – III групп. Для ФОПов I группы единый налог составит 328 гривен, для II группы ФОП – 1 729,40 гривны, а для III группы ФОП – 3% или 5% от дохода.
С начала года Украина получила более 13,2 миллиарда гривен от "налога на Google", уплаченного крупными цифровыми компаниями. "Налог на Google" составляет 20% НДС и применяется к иностранным компаниям, предоставляющим электронные услуги украинским потребителям.