В 2025 году с зарплат наемных работников удерживается всего 23% налогов. При минималке эта сумма налогов достигает 1 840 гривен. Зато налоги для военнослужащих меньше.

Какой процент налогов высчитывают из минималки в 2025 году?

Известно, что при каждой выплате заработной платы работодатель должен отчислять по каждому работнику налоги, среди которых налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%), передает 24 Канал со ссылкой на Государственная служба Украины по вопросам труда.

Обратите внимание! Военнослужащие уплачивают военный сбор на уровне 1,5%.

Сейчас налоги с минимальной зарплаты в Украине составляют: размер военного сбора 5% от 8 000 гривен (минималка) – 400 гривен, а НДФЛ в 18% от 8 000 гривен – 1 440 гривен.

Таким образом, на руки работник, что получит минимальную заработную плату, получает 6 160 гривен.

Напоминаем! Единый социальный взнос за работника, который официально трудоустроен, платит работодатель. а если лицо является ФЛП, то платит этот взнос за себя самостоятельно.

Как в Украине проверяют уплату налогов?