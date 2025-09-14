Какая сумма остается на руки: налоги для наемных работников в сентябре
- В 2025 году с зарплат наемных работников удерживается всего 23% налогов, в частности 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
- Работник, получающий минимальную заработную плату, на руки получает 6 160 гривен после вычета налогов.
В 2025 году с зарплат наемных работников удерживается всего 23% налогов. При минималке эта сумма налогов достигает 1 840 гривен. Зато налоги для военнослужащих меньше.
Какой процент налогов высчитывают из минималки в 2025 году?
Известно, что при каждой выплате заработной платы работодатель должен отчислять по каждому работнику налоги, среди которых налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%), передает 24 Канал со ссылкой на Государственная служба Украины по вопросам труда.
Обратите внимание! Военнослужащие уплачивают военный сбор на уровне 1,5%.
Сейчас налоги с минимальной зарплаты в Украине составляют: размер военного сбора 5% от 8 000 гривен (минималка) – 400 гривен, а НДФЛ в 18% от 8 000 гривен – 1 440 гривен.
Таким образом, на руки работник, что получит минимальную заработную плату, получает 6 160 гривен.
Напоминаем! Единый социальный взнос за работника, который официально трудоустроен, платит работодатель. а если лицо является ФЛП, то платит этот взнос за себя самостоятельно.
Как в Украине проверяют уплату налогов?
Если лицо является ФЛП 3 группы, то задержка уплаты налогов в менее 30 дней составляет 5% штрафа от суммы долга, а если задержка более 30 дней – 10% от суммы долга.
Зато если ФЛП 2 группы или 1 группы не платит налоги, то это ведет к штрафу в 50%.