Яка сума залишається на руки: податки для найманих працівників у вересні
- У 2025 році із зарплат найманих працівників утримується загалом 23% податків, зокрема 18% ПДФО та 5% військового збору.
- Працівник, що отримує мінімальну заробітну плату, на руки отримує 6 160 гривень після вирахування податків.
У 2025 році із зарплат найманих працівників утримується загалом 23% податків. При мінімалці ця сума податків сягає 1 840 гривень. Натомість податки для військовослужбовців є меншими.
Який відсоток податків вираховують з мінімалки у 2025 році?
Відомо, що при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен відраховувати щодо кожного працівника податки, серед яких податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%), передає 24 Канал з посиланням на Державна служба України з питань праці.
Зверніть увагу! Військовослужбовці сплачують військовий збір на рівні 1,5%.
Зараз податки з мінімальної зарплати в Україні становлять: розмір військового збору 5% від 8 000 гривень (мінімалка) – 400 гривень, а ПДФО в 18% від 8 000 гривень – 1 440 гривень.
Таким чином, на руки працівник, що отримає мінімальну заробітну плату, отримує 6 160 гривень.
Нагадуємо! Єдиний соціальний внесок за працівника, який офіційно працевлаштований, сплачує роботодавець. а якщо особа є ФОПом, то сплачує цей внесок за себе самостійно.
Як в Україні перевіряють сплату податків?
Якщо особа є ФОПом 3 групи, то затримка сплати податків у менш як 30 днів становить 5% штрафу від суми боргу, а якщо затримка понад 30 днів – 10% від суми боргу.
Натомість якщо ФОП 2 групи чи 1 групи не сплачує податки, то це веде до штрафу в 50%.