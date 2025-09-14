У 2025 році із зарплат найманих працівників утримується загалом 23% податків. При мінімалці ця сума податків сягає 1 840 гривень. Натомість податки для військовослужбовців є меншими.

Який відсоток податків вираховують з мінімалки у 2025 році?

Відомо, що при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен відраховувати щодо кожного працівника податки, серед яких податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%), передає 24 Канал з посиланням на Державна служба України з питань праці.

Читайте також Пенсія для підприємців: за яких умов ФОП може розраховувати на мінімальну виплату

Зверніть увагу! Військовослужбовці сплачують військовий збір на рівні 1,5%.

Зараз податки з мінімальної зарплати в Україні становлять: розмір військового збору 5% від 8 000 гривень (мінімалка) – 400 гривень, а ПДФО в 18% від 8 000 гривень – 1 440 гривень.

Таким чином, на руки працівник, що отримає мінімальну заробітну плату, отримує 6 160 гривень.

Нагадуємо! Єдиний соціальний внесок за працівника, який офіційно працевлаштований, сплачує роботодавець. а якщо особа є ФОПом, то сплачує цей внесок за себе самостійно.

Як в Україні перевіряють сплату податків?